Совместное заседание палат Национального собрания состоялось 29 мая

Новости Беларуси. Никаких необоснованных платежей в жировках и индексации цен в строительстве. Сегодня прошло совместное заседание палат Национального собрания. Парламентарии задали почти два десятка вопросов представителям власти. Касались они социального жилья, приватизации квадратных метров, благоустройства территории и даже снижения транзита по некоторым белорусским трассам. Сферы самые разнообразные. Из Овального зала репортаж программы Новости «24 часа» на СТВ.

В холле белорусского парламента сегодня многолюдно. На «парламентский час», как в кулуарах называют совместное заседание Совета Республики и Палаты представителей, собрались и депутаты, и сенаторы. Одним словом, все те, кто о проблемах знает не понаслышке. Проходят такие встречи раз в месяц во время сессий. По традиции, в Овальном зале министры профильных ведомств. А вот темы — близкие народу: транспорт, строительство и, конечно, сфера ЖКХ. Кстати, за последнее время в этой области сделано немало.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Основное внимание было на снижение затрат, на оптимизацию затрат, в том числе и численность. Эти моменты нам должны дать эффект снижения затрат более 3 триллионов рублей.

В прошлом году создана была специальная комиссия. Тогда же стало понятно: отрасль ждут преобразования. Теперь основной акцент делается на снижение затрат и совершенствование структуры управления. В Беларуси уже стартовала реформа ЖКХ. Площадкой для такого эксперимента стали два района Минска: Первомайский и Партизанский.

Немало новшеств и в строительной сфере. Кстати, в правительстве эти сферы курирует Анатолий Калинин. Как раз таки к нему сегодня вопросы парламентариев.

Валерий Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

До сих пор обращаются люди, что нет единой методики расчета приватизации. Разные ведомства считают по-разному.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь,

Методика оценки определена указом главы государства и дано право на местах определять затраты и реальную стоимость. Я просил бы вас рассмотреть индивидуально вопрос. И вы можете на уровне местных советов и депутатов найти компромиссное решение.

И ведь действительно, вряд ли квартира может обходиться почти в миллиард рублей, а одинаковые квадратные метры отличаться по стоимости. На такую проблему люди жаловались не раз, причем рассказывали об этом и в эфире нашего телеканала.

Вопрос от парламентариев и о качестве жилья. Это – задача номер один. Кривые стены, зазоры между оконными и дверными проемами, проваливающийся пол – привычная картина для некоторых семей. Причем увидеть ее можно даже в социальном жилье.

В основном те самые, проблемные вопросы подсказывают избиратели, – замечает Ольга Сергеевна. Сама родом из города Барановичи. Женщина уже не первый год работает в местном Совете депутатов. Как раз таки в этом регионе возник вопрос оплаты общежитий.

Ольга Политико, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Многие предприятия передали свои общежития в коммунальную собственность. То есть нагрузка по содержанию этих общежитий, где по прежнему проживают работники этих предприятий, легла на местные бюджеты. Если сейчас этот вопрос не поднять, это все выльется в том, что накопятся огромные убытки.

Подобных, «строительных» вопросов действительно немало. Тем не менее, с большинством справились, — отмечает Анатолий Калинин. Только с апреля количество проблемных домов снизилось в 8 раз. Со 144 до 18. Во многом помогли новые подходы. К примеру, внедрена жёсткая регламентация инвестиционного процесса, появилась система госзаказа. Одно из новшеств — введение в Беларуси так называемого института аттестации. Но вот только дал ли он должный эффект? – интересуются парламентарии.

Сергей Новицкий, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению:

Каков экономический эффект от введения в Беларуси института аттестации? Способствует ли его введение удешевлению строительства, улучшению ситуации со строками и качеством строительства?

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь: На сегодняшний день мы ввели соответствующий инструментарий, который позволяет повысить квалификацию и ответственность, меры безопасности и повысить ответственность за возведение качественного объекта в те нормативные сроки.

В итоге, за три часа почти два десятка вопросов. На многие из них ответ дали сразу же, другие проблемы взяли на карандаш. Но, несомненно, диалог получился конструктивный, – сразу после окончания разговора отметили парламентарии. Но главное, чтобы он стал ещё и эффективным. И поставил точку в проблемных вопросах.