Сотрудничество с упором на инновации и высокие технологии и 25 лет дружбы. Что сегодня связывает Беларусь и Казахстан?

Новости Беларуси. Продуктивно прошли переговоры Беларуси и Казахстана по расширению торгово-экономического сотрудничества. Заключены несколько межправительственных соглашений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но главное – есть обоюдная заинтересованность в активизации связей: от инвестиций до создания транснациональных корпораций, чтобы выходить на рынки вне Евразийского экономического союза.

Интересным акцентом на переговорах стала сфера высоких технологий. Казахские коллеги очень интересовались белорусским опытом, посетили нашу кремниевую долину. Есть вероятность, что Беларусь и Казахстан найдут точки соприкосновения и как участники «Экономического пояса Шелкового пути». Это еще сильнее может ускорить интеграцию в мировую экономику. Минск–Астана, 5000 километров и трехчасовая разница во времени. Правда ли, что географические координаты не мешают реализации «дорожной карты»?

Новая страница сотрудничества с упором на инновации и высокие технологии, или как видят «цифровое будущее» два президента? К этому визиту было приковано внимание не только белорусской прессы. Оно и понятно: переговоры двух президентов стали по-настоящему историческими. Соглашение о кооперации, диалоге в области СМИ, науке, спорте, культуре. И главный документ – договор об экономическом сотрудничестве до 2026 года. Свои подписи под ним поставили два президента.

А это уже то, что напишут печатные и электронные СМИ. «Лукашенко и Назарбаев нащупали точки роста», «Прицел на миллиард», «Лидеры смогли договориться». Причем о кооперации в области построения цифровой экономики! Высокие технологии буквально ворвались в двусторонний диалог. Минск. Дворец Независимости. В белорусском пресс-центре как никогда многолюдно: ждут встречи двух друзей, партнеров, союзников. Символично – приезд казахского лидера предсказала даже погода. Именно в этот день в Минске выпал снег. Потом журналисты пошутят: привезли вместе с собой из Астаны (самой холодной столицы мира после монгольского Улан-Батора).

Дружим уже 25 лет. Лидеры встречаются практически ежегодно. Двусторонние встречи проходили в мае 2016, июне 2017. Нурсулстан Назарбаев и первый президент Казахстана, и лидер нации. В 2010 году ему даже официально присвоили такой титул. На нынешней встрече по традиции Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев ни дружеских, ни экономических симпатий друг к другу не скрывают. Общаются постоянно, тем более в планах новый, без преувеличения инновационный рывок.

Михаил Бунас, директор, официальный представитель IT-компании в Центральной Азии:

Центр, где мы находимся, фактически осуществляет макетирование, тестирование тех систем, которые внедряются в том числе и в Казахстане. В этот современный центр обработки данных наша съемочная группа попала неслучайно. Эта IT-компания – одна из тех, кого дороги сотрудничества уже привели в Казахстан. Когда-то начинали с семи работников, сегодня – более 2500. Представлены в 11 странах, есть и казахский офис. Причем работает в нем один белорус, с улыбкой подмечает белорусский директор. Остальные – граждане Казахстана. Михаил Бунас рассказывает: в последнее время работа улучшилась. Да и как иначе, если партнеры заговорили о «цифровом Казахстане». Правда, тут же добавили: цифровизация не цель, а средство для получения резкого роста в производительности страны. Помочь может Беларусь. Вернее, уже помогает.

Михаил Бунас:

Наши заказчики сегодня находятся и на побережье Каспии, и в центральных регионах Казахстана, в Алма-Ате. На рынке эта IT-компания уже 25 лет. Буквально через четыре года после открытия – трехгодичный многомиллионный контракт с Казахстаном. К примеру, налаживали межведомственный документооборот между холдинговой и подчиненными ей компаниями с использованием электронной подписи. Расставлялись даже метки времени с точностью до секунды.

Юрий Гайс, директор центра обработки данных IT-компании:

На тот момент в Беларуси еще таких систем не реализовывалось.

Геннадий Молчанов, директор по продажам в страны СНГ IT-компании:

За время с 1997 года объем контрактов по Казахстану превысил 20 миллионов. Как видим, в IT-сфере у нашей страны свои высоты. Беларусь входит в десятку поставщиков услуг в области разработки программного обеспечения. 5 из 10 крупнейших мировых компаний – заказчики белорусского Парка высоких технологий. Двери открыты и для казахских партнеров.

А ведь еще локомотивом для экономик стран ЕАЭС может стать цифровая логистика. В Беларуси уже стартовала инициатива по формированию цифровых транспортных коридоров. Они обеспечат возможность отслеживать груз в реальном времени и без каких-либо территориальных, технических и правовых ограничений. В целом экономический эффект от внедрения единой цифровой повестки может дать 10 % прибавку ВВП всего ЕАЭС. Вот такое «цифровое будущее».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мир уходит в эпоху цифрового будущего. И здесь нам есть, что предложить нашим казахстанским братьям. За короткий промежуток времени наши программисты обеспечили качественный рывок страны в IT-cфере и вышли на глобальный уровень. Представители Казахстана уже побывали в Парке и смогли ознакомиться с белорусским программным обеспечением. Пока кооперация в области построения цифровой экономики только начинает набирать обороты, промышленная уже на должном уровне. Сегодня действуют 8 совместных сборочных производств карьерной и шахтной техники, тракторов и комбайнов. Уровень локализации готовы увеличить. Особый интерес для Казахстана представляет наш опыт ведения сельского хозяйства. Перенимать готовы многое: от строительства агрогородков до селекции.

А еще медицина. В 2011 году белорусские врачи помогли провести казахским коллегам одну из сложнейших операций по пересадке печени. Благодаря ей в Казахстане случился своеобразный трансплантационный бум. Тем не менее, расти есть куда. Казахстан в тройке экономических партнеров Беларуси среди стран СНГ. За 9 месяцев 2017 года товарооборот Беларуси и Казахстана составил 485 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2016 увеличился почти на 65 %.

В основе белорусского экспорта – молочные продукты, тракторы, мясо, мебель, лекарства, лифты. А вот импорт формировали поставки нефти, каменного угля, алюминия, орехов. «Планку в миллиард» готовы взять два президента.

Александр Лукашенко:

Особенность нашей встречи – высочайшие технологии, завтрашний день. А мы с Казахстаном готовы работать на этот день, и мы устремлены в будущее. Перспективным видится сотрудничество в области IT-технологий. Беларусь уже производит солидный объем программного обеспечения для многих стран и готова к кооперации, обмену опытом с нашими казахстанскими братьями.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

Одной из крупных программ, которые мы осуществляем – первое – это индустриально-инновационное развитие Казахстана. Мы за пять лет ввели 1200 новых предприятий. И вторая программа – это инфраструктурные программы. Контейнеры из Тихого океана через Беларусь уже проходят сотнями, тысячами, и дают возможность заработать вашим железнодорожникам и транспортникам. К примеру, только за последние шесть лет такие перевозки увеличились в 100 раз.