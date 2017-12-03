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Сотрудничество с упором на инновации и высокие технологии и 25 лет дружбы. Что сегодня связывает Беларусь и Казахстан?

03 декабря 2017 17:38
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Новости Беларуси. Продуктивно прошли переговоры Беларуси и Казахстана по расширению торгово-экономического сотрудничества. Заключены несколько межправительственных соглашений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Но главное – есть обоюдная заинтересованность в активизации связей: от инвестиций до создания транснациональных корпораций, чтобы выходить на рынки вне Евразийского экономического союза.

Сотрудничество с упором на инновации и высокие технологии и 25 лет дружбы. Что сегодня связывает Беларусь и Казахстан?-1

Интересным акцентом на переговорах стала сфера высоких технологий. Казахские коллеги очень интересовались белорусским опытом, посетили нашу кремниевую долину. Есть вероятность, что Беларусь и Казахстан найдут точки соприкосновения и как участники «Экономического пояса Шелкового пути». Это еще сильнее может ускорить интеграцию в мировую экономику.

Минск–Астана, 5000 километров и трехчасовая разница во времени. Правда ли, что географические координаты не мешают реализации «дорожной карты»?

Сотрудничество с упором на инновации и высокие технологии и 25 лет дружбы. Что сегодня связывает Беларусь и Казахстан?-4

Новая страница сотрудничества с упором на инновации и высокие технологии, или как видят «цифровое будущее» два президента?

К этому визиту было приковано внимание не только белорусской прессы. Оно и понятно: переговоры двух президентов стали по-настоящему историческими. Соглашение о кооперации, диалоге в области СМИ, науке, спорте, культуре.

И главный документ – договор об экономическом сотрудничестве до 2026 года.

Свои подписи под ним поставили два президента.

Сотрудничество с упором на инновации и высокие технологии и 25 лет дружбы. Что сегодня связывает Беларусь и Казахстан?-7

А это уже то, что напишут печатные и электронные СМИ. «Лукашенко и Назарбаев нащупали точки роста», «Прицел на миллиард», «Лидеры смогли договориться». Причем о кооперации в области построения цифровой экономики! Высокие технологии буквально ворвались в двусторонний диалог.

Минск. Дворец Независимости. В белорусском пресс-центре как никогда многолюдно: ждут встречи двух друзей, партнеров, союзников. Символично – приезд казахского лидера предсказала даже погода. Именно в этот день в Минске выпал снег. Потом журналисты пошутят: привезли вместе с собой из Астаны (самой холодной столицы мира после монгольского Улан-Батора).

Сотрудничество с упором на инновации и высокие технологии и 25 лет дружбы. Что сегодня связывает Беларусь и Казахстан?-10

Дружим уже 25 лет. Лидеры встречаются практически ежегодно. Двусторонние встречи проходили в мае 2016, июне 2017. Нурсулстан Назарбаев и первый президент Казахстана, и лидер нации. В 2010 году ему даже официально присвоили такой титул. На нынешней встрече по традиции Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев ни дружеских, ни экономических симпатий друг к другу не скрывают. Общаются постоянно, тем более в планах новый, без преувеличения инновационный рывок.

Сотрудничество с упором на инновации и высокие технологии и 25 лет дружбы. Что сегодня связывает Беларусь и Казахстан?-13

Михаил Бунас, директор, официальный представитель IT-компании в Центральной Азии:
Центр, где мы находимся, фактически осуществляет макетирование, тестирование тех систем, которые внедряются в том числе и в Казахстане.

В этот современный центр обработки данных наша съемочная группа попала неслучайно. Эта IT-компания – одна из тех, кого дороги сотрудничества уже привели в Казахстан. Когда-то начинали с семи работников, сегодня – более 2500. Представлены в 11 странах, есть и казахский офис. Причем работает в нем один белорус, с улыбкой подмечает белорусский директор. Остальные – граждане Казахстана. Михаил Бунас рассказывает: в последнее время работа улучшилась. Да и как иначе, если партнеры заговорили о «цифровом Казахстане». Правда, тут же добавили:

цифровизация не цель, а средство для получения резкого роста в производительности страны.

Помочь может Беларусь. Вернее, уже помогает.

Сотрудничество с упором на инновации и высокие технологии и 25 лет дружбы. Что сегодня связывает Беларусь и Казахстан?-16

Михаил Бунас:
Наши заказчики сегодня находятся и на побережье Каспии, и в центральных регионах Казахстана, в Алма-Ате.

На рынке эта IT-компания уже 25 лет. Буквально через четыре года после открытия – трехгодичный многомиллионный контракт с Казахстаном. К примеру, налаживали межведомственный документооборот между холдинговой и подчиненными ей компаниями с использованием электронной подписи. Расставлялись даже метки времени с точностью до секунды.

Сотрудничество с упором на инновации и высокие технологии и 25 лет дружбы. Что сегодня связывает Беларусь и Казахстан?-19

Юрий Гайс, директор центра обработки данных IT-компании:
На тот момент в Беларуси еще таких систем не реализовывалось.

Сотрудничество с упором на инновации и высокие технологии и 25 лет дружбы. Что сегодня связывает Беларусь и Казахстан?-22

Геннадий Молчанов, директор по продажам в страны СНГ IT-компании:
За время с 1997 года объем контрактов по Казахстану превысил 20 миллионов.

Как видим, в IT-сфере у нашей страны свои высоты. Беларусь входит в десятку поставщиков услуг в области разработки программного обеспечения. 5 из 10 крупнейших мировых компаний – заказчики белорусского Парка высоких технологий. Двери открыты и для казахских партнеров.

Сотрудничество с упором на инновации и высокие технологии и 25 лет дружбы. Что сегодня связывает Беларусь и Казахстан?-25

А ведь еще  локомотивом для экономик стран ЕАЭС может стать цифровая логистика. В Беларуси уже стартовала инициатива по формированию цифровых транспортных коридоров. Они обеспечат возможность отслеживать груз в реальном времени и без каких-либо территориальных, технических и правовых ограничений. В целом экономический эффект от внедрения единой цифровой повестки может дать 10 % прибавку ВВП всего ЕАЭС. Вот такое «цифровое будущее».

Сотрудничество с упором на инновации и высокие технологии и 25 лет дружбы. Что сегодня связывает Беларусь и Казахстан?-28

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мир уходит в эпоху цифрового будущего. И здесь нам есть, что предложить нашим казахстанским братьям. За короткий промежуток времени наши программисты обеспечили качественный рывок страны в IT-cфере и вышли на глобальный уровень. Представители Казахстана уже побывали в Парке и смогли ознакомиться с белорусским программным обеспечением.

Пока кооперация в области построения цифровой экономики только начинает набирать обороты, промышленная уже на должном уровне. Сегодня действуют 8 совместных сборочных производств карьерной и шахтной техники, тракторов и комбайнов. Уровень локализации готовы увеличить.

Особый интерес для Казахстана представляет наш опыт ведения сельского хозяйства.

Перенимать готовы многое: от строительства агрогородков до селекции.

Сотрудничество с упором на инновации и высокие технологии и 25 лет дружбы. Что сегодня связывает Беларусь и Казахстан?-31

А еще медицина. В 2011 году белорусские врачи помогли провести казахским коллегам одну из сложнейших операций по пересадке печени. Благодаря ей в Казахстане случился своеобразный трансплантационный бум. Тем не менее, расти есть куда.

Казахстан в тройке экономических партнеров Беларуси среди стран СНГ.

За 9 месяцев 2017 года товарооборот Беларуси и Казахстана составил 485 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2016 увеличился почти на 65 %.

Сотрудничество с упором на инновации и высокие технологии и 25 лет дружбы. Что сегодня связывает Беларусь и Казахстан?-34

В основе белорусского экспорта – молочные продукты, тракторы, мясо, мебель, лекарства, лифты. А вот импорт формировали поставки нефти, каменного угля, алюминия, орехов. «Планку в миллиард» готовы взять два президента. 

Сотрудничество с упором на инновации и высокие технологии и 25 лет дружбы. Что сегодня связывает Беларусь и Казахстан?-37

Александр Лукашенко:
Особенность нашей встречи – высочайшие технологии, завтрашний день. А мы с Казахстаном готовы работать на этот день, и мы устремлены в будущее. Перспективным видится сотрудничество в области IT-технологий. Беларусь уже производит солидный объем программного обеспечения для многих стран и готова к кооперации, обмену опытом с нашими казахстанскими братьями.

Сотрудничество с упором на инновации и высокие технологии и 25 лет дружбы. Что сегодня связывает Беларусь и Казахстан?-40

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:
Одной из крупных программ, которые мы осуществляем – первое – это индустриально-инновационное развитие Казахстана. Мы за пять лет ввели 1200 новых предприятий. И вторая программа – это инфраструктурные программы. Контейнеры из Тихого океана через Беларусь уже проходят сотнями, тысячами, и дают возможность заработать вашим железнодорожникам и транспортникам. К примеру,

только за последние шесть лет такие перевозки увеличились в 100 раз. 

Сотрудничество с упором на инновации и высокие технологии и 25 лет дружбы. Что сегодня связывает Беларусь и Казахстан?-43

Сотрудничество с упором на инновации и высокие технологии и 25 лет дружбы. Что сегодня связывает Беларусь и Казахстан?-45

Итог переговоров – портфель подписанных соглашений и огромные перспективы, диалог в нефтяной сфере, расширять намерены объемы сборки техники. Даже хотим внедрить в Казахстане автоматизированную систему оплаты и контроля проезда на основе разработок белорусского холдинга. А это значит, двусторонние отношения не стоят на месте.

# Александр Лукашенко # Нурсултан Назарбаев # Беларусь-Казахстан # Фотофакт # Михаил Бунас # Юрий Гайс # Геннадий Молчанов

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