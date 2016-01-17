Сирия: Боевики ИГИЛ захватили в заложники 400 человек

Новости Сирии. Срочные новости приходят в эти минуты из Сирии. Боевики «Исламского государства» взяли в заложники более 400 человек в окрестностях сирийского города Дейр-эз-Зор.

Среди захваченных есть женщины и дети.

По последней информации, экстремисты увели людей на территорию контролируемых ими районов.

Накануне боевики совершили ряд нападений на позиции вооруженных сил Сирии в Дейр-эз-Зоре. Жертвами столкновений стали 335 человек. Среди них десятки мирных жителей.

Большая часть нападавших уничтожена сирийской армией. Оставшиеся бежали в соседние районы, взяв в плен людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.