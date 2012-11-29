Серия терактов в Ираке. Среди погибших – женщины и дети

Новости Ирака. Серия терактов прогремела в Ираке. Погибли несколько десятков человек. Количество раненых уточняется.

Взрывы прогремели в одном из шиитских районов Багдада, в это же время волна терактов сотрясла и город Хилла. Ответственность за взрывы ни одна из экстремистских организаций на себя пока не взяла.

По словам иракских медиков, большинство убитых шиитов не имели никакого отношения к органам власти или силовым структурам, это были простые горожане. Среди жертв множество женщин и детей. Полиция оцепила места терактов, началось следствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.