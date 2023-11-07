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Сергей Алейник встретился с главой МИД Турции

07 ноября 2023 13:52
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Весь спектр вопросов двусторонней повестки в центре внимания министров иностранных дел Беларуси и Турции. В эти дни с визитом в Анкаре находится глава нашего внешнеполитического ведомства. Программа мероприятий обширна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Алейник встретился с главой МИД Турции-1

Рабочий день Сергея Алейника начался с официальной церемонии возложения в комплексе «Мавзолей Ататюрка». Венок от белорусской стороны как знак уважения к истории и традициям страны-партнера, после – за стол переговоров. За более чем 30-летнюю историю дипотношений Беларусь и Турция выстроили многоуровневую систему сотрудничества. Контакт по всем уровням.

Только за последние четыре месяца главы МИД встречались трижды. Сегодня в центре внимания торгово-экономические отношения, которые, к слову, развиваются весьма динамично. По итогам 2023-го можем взять новую высоту по товарообороту.

Сергей Алейник встретился с главой МИД Турции-4

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:
Этот год позволяет нам надеяться на новый исторический максимум торгово-экономического сотрудничества. По нашей статистике за девять месяцев, мы уже приближаемся к миллиарду, а по статистике Турецкой Республики, мы уже превзошли полтора миллиарда за девять месяцев. Мы поставляем достаточно широкую гамму нашей продукции. Большое внимание мы уделили вопросам восстановления территорий, которые были подвержены разрушительному землетрясению в 11 провинциях. Мы за эти девять месяцев текущего года почти в три раза увеличили количество стройматериалов, которые поставляются в Турцию и используются как раз для восстановления этой разрушенной инфраструктуры.

Сергей Алейник встретился с главой МИД Турции-7

Подробно обсудили вопросы логистики и транспорта. Более углубленно эти вопросы обсудят на 11-м заседании совместной межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, которое запланировано на завтра, 8 ноября. Не обошли министры стороной темы международной и региональной безопасности. Мнения наших стран сходятся: любые конфликты должны решаться дипломатическим путем.

# Беларусь-Турция # Сергей Алейник # Фотофакт

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