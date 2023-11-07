Сергей Алейник встретился с главой МИД Турции

Весь спектр вопросов двусторонней повестки в центре внимания министров иностранных дел Беларуси и Турции. В эти дни с визитом в Анкаре находится глава нашего внешнеполитического ведомства. Программа мероприятий обширна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рабочий день Сергея Алейника начался с официальной церемонии возложения в комплексе «Мавзолей Ататюрка». Венок от белорусской стороны как знак уважения к истории и традициям страны-партнера, после – за стол переговоров. За более чем 30-летнюю историю дипотношений Беларусь и Турция выстроили многоуровневую систему сотрудничества. Контакт по всем уровням.

Только за последние четыре месяца главы МИД встречались трижды. Сегодня в центре внимания торгово-экономические отношения, которые, к слову, развиваются весьма динамично. По итогам 2023-го можем взять новую высоту по товарообороту.