Семен Шапиро встретился с жителями Минского района: на приеме побывало почти 20 человек

Новости Беларуси. Семен Шапиро встретился с жителями Минского района. На прием граждан к губернатору обратились почти 20 человек. Пристоличье – один из самых густонаселенных районов области, от того и самый проблемный. Поэтому большинство жалоб касались строительства и усовершенствование инфраструктуры. Так, жители агрогородка Хатежино спрашивали у руководства области о возможности строительства детского сада. Председатель облисполкома понимает остроту проблемы. Однако в 2016 году в Минской области средства предусмотрены открытие сада в Боровлянах и школы в Мяделе.

Альтернативный вариант – создание сети так называемых частных или семейных детских садов.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:

Допустим, учительница ушла на пенсию. Пусть возьмет 5-6 детей, мы ей заплатим столько же, сколько обходится ребенок в детском садике. За питание, за проживание, за освещение. Сидят мамы дома. Пусть возьмет своих двоих, у соседки возьмет, у подружки. 6-7 детей. Весь мир на детских садиках. Сегодня, если мы можем массово так делать, то мы же всех детишек можем в порядке содержать.

Ремонт дорог – еще одна злободневная проблема. Жители квартала частной застройки Колодищей долгое время вынужден преодолевать сложный путь из дома и на работу и обратно. Чтобы сделать 6-километровый участок дороги, необходимы большие деньги, к тому же необходимо завершить прокладку водопровода, чтобы не разрушать полотно снова. Только районным властям вопрос не решить.

Семен Шапиро призвал владельцев коттеджей вложить в инфраструктуру собственный рубль. Между тем, в Колодищах уже скоро начнется комплексная реконструкция. Пригородный населенный пункт модернизируют по примеру Боровлян, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Семен Шапиро, председатель Миноблисполкома:

Неделя-две – срок. Мне план работа по поселку. Календарный. Какие работы проведем, какие объемы сделаем. И не на 3 млрд. Минимум ищите 200 млрд в этом году, из всех источников. Я понимаю, что не может быть только районный бюджет. Все, начинаем эту работу, другого пути нет.