Сегодня начнется эвакуация первой партии белорусских граждан из Бейрута

Из московского аэропорта "Домодедово" в столицу Иордании Амман вылетел самолет Ил-62 МЧС России, предназначенный для эвакуации граждан России и стран СНГ из зоны военных действий на Ближнем Востоке.

По оказанию помощи в эвакуации наших граждан Министерством иностранных дел Беларуси достигнута договоренность с посольством Российской федерации в Ливане. Посольство Беларуси в Сирии находится в непосредственном контакте с дипломатическим представительством России в Бейруте.

Первую партию граждан Российской Федерации и Республики Беларусь планируется доставить в Сирию наземным транспортом. Отправление намечено на 9 часов утра от российского посольства в Бейруте. Затем из Дамаска в Москву белорусы будут отправлены авиарейсом российского МЧС.

В данный момент МИД Беларуси поддерживает контакт с 50 нашими гражданами. Всего в зоне военных действий их около 300. По последним данным, их имена не значатся в списках пострадавших в зоне конфликта.

Другой вариант эвакуации - силами почетного консула Беларуси в Ливане. <Предполагается, что силами почетного консула будет подготовлено несколько автобусов для отправки белорусских граждан из Бейрута в Дамаск. Отправление - 19 июля от почетного консульства Беларуси в Ливане>, - сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Попов.

Как ожидается, 21 июля наши граждане будут доставлены из Дамаска в Минск чартерным рейсом <Белавиа>. В случае дальнейшего неблагоприятного развития ситуации, МИД будет прорабатывать вопрос о привлечении сил МЧС и Министерства обороны Беларуси по доставке наших граждан воздушным транспортом на родину.