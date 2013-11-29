Саммит «Восточное партнерство» в Вильнюсе. Украина не стала юридически сближаться с ЕС

Новости Литвы. Внимание журналистов и политиков всего мира приковано к Вильнюсу, где сегодня — второй и решающий день саммита «Восточное партнерство». Белорусскую делегацию на форуме возглавляет министр иностранных дел Владимир Макей. Он представит позицию нашей страны по этой европейской инициативе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной интригой встречи по-прежнему остается вопрос подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС и зоне свободной торговли. По итогам первого дня переговоров Виктор Янукович дал понять, что не собирается идти на этот шаг в ближайшее время. Об этом после официального ужина заявила президент Литвы и хозяйка нынешнего саммита Даля Грибаускайте. Сегодня президент Украины должен публично объяснить свою позицию по этому вопросу европейским партнерам.

И всё же президент Украины Виктор Янукович остался непреклонен: он не подписал документ об ассоциации с ЕС.

К слову, на прошлой неделе украинское правительство приостановило подготовку к евроинтеграции, объяснив своё решение ощутимым снижением товарооборота со своими основными партнёрами – странами СНГ и сложной ситуацией в экономике. О будущем партнерстве с Украиной в Вильнюсе говорят пока очень осторожно. Многие эксперты сходятся во мнении, что если договор не будет подписан сегодня, то эта тема может быть отложена на длительный срок.