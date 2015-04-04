С какими вопросами и проблемами чаще всего обращались белорусы на «телефонные линии» 4 апреля?

Новости Беларуси. 4 апреля в облисполкомах, Минском горисполкоме и во всех районных администрациях поддержали традицию проведения «горячих линии». На звонки жителей также отвечали руководители министерств и ведомств. Вопросы и проблемы белорусов 4 апреля, так сказать, с весенним оттенком — это благоустройство дворов, уборка территорий и реконструкция парков.

Начальник ЖКХ Бешенковичского района приехал лично проверить «тревожный звонок», поступивший на прямую линию в райисполком. Женщина рассказывает и показывает: ливневки в непогоду не справляются со своей задачей. Местные жители и копали канавы в огороде, но вода все равно стремится под дом и подтачивает фундамент. Когда уже поняли: самим не совладать – обратились за помощью.

Геннадий Шведов, председатель районного Совета депутат:

Но то, что люди сегодня звонят, обращаются, значит мы где-то недосматриваем, где-то недовидим. Поэтому мы благодарны и людям. Почему? Потому что то, что мы выполняем их обращения, это идет на развитие и Бешенковичского района, региона в целом и республики.

Местная жительница Наталья Ковалёва с подругой уже сейчас беспокоится, куда пристроить своих годовалых детей. Новый жилой микрорайон в Щучине строится на протяжении четырёх лет. За это время здесь возвели несколько десятков современных домов, большие магазины и даже школу, а вот о семьях не позаботились. Строительство детского сада каждый год откладывается.

Наталья Ковалева, жительница Щучина:

Детей маленьких очень много, а детского сада здесь нет. Детские сады очень далеко, возить неудобно.

Владимир Дубок, начальник отдела образования спорта и туризма Щучинского райисполкома:

Районный исполнительный комитет разработал проектно-сметную документацию на строительство детского сада. Она была уже включена в проект областной инвестиционной программы. Будем надеяться, что если не в этом году, то в следующем году строительство детского сада здесь все-таки начнется.

Юлия Матяш, СТВ:

Абонент, которому вы звоните, доступен. 4 апреля и каждую субботу свои вопросы можно обратить напрямую к чиновнику. Причем каждое обращение будет взято под личный контроль представителя власти.

Алла Санковская, первый заместитель главы администрации Советского района Минска:

Любой звонок фиксируется, проводится анализ, делаем мы свод. И там, откуда бывают чаще всего звонки, то, конечно, мы принимаем меры, свои уже — почему это случается, значит, где-то недоработка либо на месте, либо наша, либо там действительно такой вопрос, который требует вмешательства уже, может быть, не на нашем уровне.

Появляются такие звонки, как обрезка деревьев, благоустройство территории после зимы. Есть очень много вопросов: что делают во дворе, почему начали копать землю, поставили бытовки.

Михаил Михайлович позвонил на горячую линию не с проблемой, а с предложением. Сейчас, чтобы добраться из родного Зеленого Луга до центра нужно совершать пересадки или долго идти пешком до нужной остановки. Прогулка для старых ног утомительна, а переходить из одного транспорта в другой — занятие не по годам. Такой марафон с троллейбусами, впрочем, не по нраву и остальным: не удобно добираться до работы или школы. Пенсионер охотно делится решением: продлив маршрут троллейбуса всего на одну остановку, можно связать прямой линией целый квартал с центром города. Путь транспорта увеличится всего на 2 километра, а жильцы сэкономят деньги за проезд и, самое главное, свое время.

Практика прямых телефонных линий в Беларуси ведется с середины января. И уже сегодня субботние разговоры с чиновниками себя оправдали. За все время с представителями власти связались тысячи людей, а большинство проблем было решено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.