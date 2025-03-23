Рыженков прокомментировал планы Польши и стран Балтии выйти из Оттавской конвенции
О ситуации на западных рубежах. На неделе Варшава заявила, что потратит 52 миллиона евро на усиление границ с Беларусью и Россией. На эти деньги поляки планируют построить асфальтовую дорогу и закупить беспилотники и другое оборудование. А еще в планах направить на границу дополнительно более тысячи военных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ну и финальный штрих – Польша намерена заминировать свои восточные рубежи, о чем заявил замминистра обороны этой стран. Он уточнил, что на границе с Беларусью установят противопехотные мины. Пока в Польше их не производят, но готовы запустить военный конвейер.
Для этого Варшава вместе с прибалтийскими республиками готова выйти из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Свое решение эти страны мотивировали тем, что с момента ратификации документа ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась, а военные угрозы странам НАТО, которые граничат с Беларусью и Россией, «значительно усилились». Но многие аналитики уверены, что этот шаг приведет к еще большему напряжению и повысит риски. И в первую очередь для страны, где будут использованы противопехотные мины, которые приводят к фатальным последствиям. Именно поэтому от их использования и производства отказались многие страны.
В Минске отреагировали на такие намерения соседей. Министр иностранных дел Беларуси заявил, что все это выглядит весьма цинично и лицемерно, если вспомнить, как раньше вели себя эти страны касательно соблюдения Оттавской конвенции.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Еще 20 лет назад, когда эти государства присоединялись к Оттавской конвенции, я имею в виду Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, вы не представляете, сколько было заявлений со стороны политиков этих государств, что они должны следовать самым высшим стандартам гуманистического мира, полностью содействовать прекращению вооружения противопехотными минами, разоружаться самим, помогать другим, что это какой-то высший стандарт гуманности в мире. Даже Литва по линии соответствующих программ вместе с Канадой помогала Беларуси уничтожать наши запасы мин. А польские политики говорили, что, если мы не присоединимся к конвенции, на нас будет очень плохо смотреть весь мир.