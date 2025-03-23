Рыженков прокомментировал планы Польши и стран Балтии выйти из Оттавской конвенции

О ситуации на западных рубежах. На неделе Варшава заявила, что потратит 52 миллиона евро на усиление границ с Беларусью и Россией. На эти деньги поляки планируют построить асфальтовую дорогу и закупить беспилотники и другое оборудование. А еще в планах направить на границу дополнительно более тысячи военных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ну и финальный штрих – Польша намерена заминировать свои восточные рубежи, о чем заявил замминистра обороны этой стран. Он уточнил, что на границе с Беларусью установят противопехотные мины. Пока в Польше их не производят, но готовы запустить военный конвейер.

Для этого Варшава вместе с прибалтийскими республиками готова выйти из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Свое решение эти страны мотивировали тем, что с момента ратификации документа ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась, а военные угрозы странам НАТО, которые граничат с Беларусью и Россией, «значительно усилились». Но многие аналитики уверены, что этот шаг приведет к еще большему напряжению и повысит риски. И в первую очередь для страны, где будут использованы противопехотные мины, которые приводят к фатальным последствиям. Именно поэтому от их использования и производства отказались многие страны. В Минске отреагировали на такие намерения соседей. Министр иностранных дел Беларуси заявил, что все это выглядит весьма цинично и лицемерно, если вспомнить, как раньше вели себя эти страны касательно соблюдения Оттавской конвенции.