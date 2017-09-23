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Россия выводит войска с территории Беларуси

23 сентября 2017 12:52
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Новости Беларуси. После завершения активной стадии учение «Запад-2017» части и подразделения объединенной группировки войск продолжают возвращаться в места постоянной дислокации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия выводит войска с территории Беларуси-1

Ежедневно эшелоны с военным и специальным вооружением, в первую очередь российским, а так же личный состав, отправляются домой. Как и было заявлено ранее, войска вернутся в расположение своих частей до 30 сентября. 

# Фотофакт # Учения «Запад-2017»

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