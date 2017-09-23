Россия выводит войска с территории Беларуси

Новости Беларуси. После завершения активной стадии учение «Запад-2017» части и подразделения объединенной группировки войск продолжают возвращаться в места постоянной дислокации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежедневно эшелоны с военным и специальным вооружением, в первую очередь российским, а так же личный состав, отправляются домой. Как и было заявлено ранее, войска вернутся в расположение своих частей до 30 сентября.