Новости Беларуси. Решение о перебазировании российских истребителей на аэродромы Беларуси принято 12 марта. Об этом заявил командующий ВВС и ПВО Вооруженных Сил нашей страны.

С января 2014 года идет первый этап проверки боевой готовности Вооруженных Сил. Он включает в себя отработку вопросов по передислокации соединений воинских частей в новые районы, перемещение авиации на аэродромы, работу с контрольными целями и пресечение нарушений использования воздушного пространства.

12 марта была получена задача по наращиванию дежурных сил по противовоздушной обороне Единой региональной системы ПВО двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Двигалев, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Планами совместных действий предусмотрено перебазирование авиационной составляющей как Республики Беларусь на аэродромы Российской Федерации, так и авиации Российской Федерации на аэродромы Республики Беларусь. Реализуя положения о единой региональной системе противовоздушной обороны, я приступил к отработке вопросов наращивания дежурных сил по противовоздушной обороне непосредственно на территории Республики Беларусь. Сегодня по согласованию с российской стороной принято решение о перебазировании истребителей Российской Федерации на наши аэродромы. Будет организовано совместное боевое дежурство по противовоздушной обороне как на аэродромах базирования, так и на оперативных аэродромах, которые мы на первом этапе и проверили. Аэродромы готовы к приему авиации. Российская составляющая привлекалась к проверке и в ходе первого этапа. Поэтому реализация данной задачи особых сложностей не проявит и мы выполним поставленную задачу. Будут отработаны вопросы патрулирования воздушного пространства Республики Беларусь, вопросы взаимодействия экипажей Российской Федерации и Республики Беларусь, вопросы перебазирования на новые аэродромы и в целом освоение воздушного пространства Республики Беларусь.