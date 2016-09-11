Рашид Акимов, наблюдатель от МПА СНГ: в Беларуси отлаженная хорошая система выборов

Новости Беларуси. За соблюдением избирательного законодательства и ходом голосования следят многочисленные эксперты. Среди них более 32 тысяч национальных и более 800 международных наблюдателей. Они уже приступили к работе. Самые многочисленные миссии направили СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека – более 300 делегатов в каждой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди аккредитованных наблюдателей представители Парламентских ассамблей Совета Европы и ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества, дипломатического корпуса, а также эксперты избирательных органов иностранных государств.

Наблюдатели отмечают, что выборы проходят прозрачно и справедливо.

Рашид Акимов, наблюдатель от МПА СНГ, член Сената Парламента Республики Казахстан:

В принципе, можно отметить: везде спокойная деловая обстановка, все подготовлено. В целом, впечатления положительные. И, честно говоря, я второй раз на выборах. В прошлом году был на президентских выборах. И знаю, что здесь отлаженная хорошая система выборов. Встречались с наблюдателями от различных партий, организаций. Только начало, люди только начинают идти, но, в целом, с нашей стороны, со стороны местных наблюдателей каких-то отклонений либо нарушений пока не замечено.