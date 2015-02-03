Прямой эфир

Рабочий визит Михаила Мясниковича в Молодечно 3 февраля

03 февраля 2015 18:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Исполком, руководство предприятий и депутаты должны совместно  работать над решением проблем граждан. Такое мнение высказал председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович на заседании девятой внеочередной сессии Молодечненского районного совета депутатов. Вопрос работы  с обращениями граждан стал главной темой встречи. Вместо запланированного часа, беседа продлилась два с половиной.  Определили, что работать нужно на упреждение  - создавая условия для работы и успешного развития предприятий. Ведь это в конечном итоге благосостояние людей, и благоустройство  региона и решение жилищного вопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кушнеревич, депутат Молодечненского районнного совета депутатов, председатель Тюрлевского сельсовета:
Для нас, местной власти на местах, очень важно упреждать поставленные вопросы, работать на упреждение и в этом смысле и если это будет удаваться, меньше будет поступать жалоб. Стабильное социально-экономическое благосостояние наших граждан во многом упредит вопросы, которые существуют у наших людей  - это основная цель. При хорошем благосостоянии, благополучии многие вопросы просто уйдут в сторону и будут решаться самими гражданами.

Болевые точки есть и в экономике Молодечненского района. Спикер Верхней Палаты Парламента посетил проблемные предприятия. К примеру, на Заводе порошковой металлургии  дебиторская задолженность и изношеное оборудование. Продукция не выдерживает конкуренцию ни по качеству, ни по цене. Это отражается и на зарплатах работников.

За последнее время уволилась практически половина коллектива.

Есть ли смысл реанимировать производство или создать на этой базе современные цеха для выпуска востребованной продукции? В ближайшее время обещают определиться.

Просевшие традиционные рынки скорректировали бизнес-планы и у вполне успешного предприятия по выпуску дорожной техники. Алгоритм действий совместно определили  топ-менеджеры, сенаторы и местные депутаты. Здесь уже предпринимают антикризисные меры, чтобы внешняя ситуация минимально отразилась на кошельках сотрудников. 

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики:
Депутат вовсе не должен ходить и собирать жалобы по тем вопросам, которые люди должны решать самостоятельно  - благоустройство или санитарное состояние собственного жилища. Здесь он должен выступать как представитель власти, который понуждает население соответствующим образом относиться к общественному и личному имуществу.

 

# Местная власть # Михаил Мясникович

Другие новости рубрики

Все новости
В Донецке 2 февраля в жилых районах погибли мирные жители из-за обстрелов
02 февраля 2015 14:29

В Донецке 2 февраля в жилых районах погибли мирные жители из-за обстрелов

Александр Лукашенко ответил на вопрос корреспондента СТВ о кадровых перестановках в руководстве страны
02 февраля 2015 14:13

Александр Лукашенко ответил на вопрос корреспондента СТВ о кадровых перестановках в руководстве страны

Эстафета в честь 70-летия Победы в Бресте: пограничники стран СНГ провезут штандарт и эстафетный кубок по территории 9 государств, преодолев более 60 000 км
02 февраля 2015 11:37

Эстафета в честь 70-летия Победы в Бресте: пограничники стран СНГ провезут штандарт и эстафетный кубок по территории 9 государств, преодолев более 60 000 км