Рабочий визит Михаила Мясниковича в Молодечно 3 февраля

Новости Беларуси. Исполком, руководство предприятий и депутаты должны совместно работать над решением проблем граждан. Такое мнение высказал председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович на заседании девятой внеочередной сессии Молодечненского районного совета депутатов. Вопрос работы с обращениями граждан стал главной темой встречи. Вместо запланированного часа, беседа продлилась два с половиной. Определили, что работать нужно на упреждение - создавая условия для работы и успешного развития предприятий. Ведь это в конечном итоге благосостояние людей, и благоустройство региона и решение жилищного вопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кушнеревич, депутат Молодечненского районнного совета депутатов, председатель Тюрлевского сельсовета:

Для нас, местной власти на местах, очень важно упреждать поставленные вопросы, работать на упреждение и в этом смысле и если это будет удаваться, меньше будет поступать жалоб. Стабильное социально-экономическое благосостояние наших граждан во многом упредит вопросы, которые существуют у наших людей - это основная цель. При хорошем благосостоянии, благополучии многие вопросы просто уйдут в сторону и будут решаться самими гражданами.

Болевые точки есть и в экономике Молодечненского района. Спикер Верхней Палаты Парламента посетил проблемные предприятия. К примеру, на Заводе порошковой металлургии дебиторская задолженность и изношеное оборудование. Продукция не выдерживает конкуренцию ни по качеству, ни по цене. Это отражается и на зарплатах работников.

За последнее время уволилась практически половина коллектива.

Есть ли смысл реанимировать производство или создать на этой базе современные цеха для выпуска востребованной продукции? В ближайшее время обещают определиться.

Просевшие традиционные рынки скорректировали бизнес-планы и у вполне успешного предприятия по выпуску дорожной техники. Алгоритм действий совместно определили топ-менеджеры, сенаторы и местные депутаты. Здесь уже предпринимают антикризисные меры, чтобы внешняя ситуация минимально отразилась на кошельках сотрудников.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики:

Депутат вовсе не должен ходить и собирать жалобы по тем вопросам, которые люди должны решать самостоятельно - благоустройство или санитарное состояние собственного жилища. Здесь он должен выступать как представитель власти, который понуждает население соответствующим образом относиться к общественному и личному имуществу.