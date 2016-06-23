Новости Беларуси. Пятое Всебелорусское народное собрание. 23 июня – второй день форума. Во Дворце Республики собираются участники.

Сегодня во внимании делегатов, как и накануне, – основные положения проекта Программы социально-экономического развития страны на 2016-2020 годы. Главная цель на текущую пятилетку – повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития. Всего в обсуждении прогнозов социально-экономического развития государства участвует две с половиной тысячи делегатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.