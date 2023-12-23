Пустовой: в Беларуси от предвыборной суматохи даже снег тает

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, СТВ:

Я понимаю праздники, настроение, песни, елки, праздничная иллюминация. А хочется чего-нибудь острого к информационному оливье. С какой тему ни начни, Лукашенко прав. И, определяя точки развития, причем заранее, этакая сверхчувствительность к запросам рынка. Прав, когда ставит на место столичных чинов-рыночников и заросших трясиной лени управленцев из периферии. Прав оказывается и по международным позициям. Все чаще за мнением Минска следует новая плеяда политиков, причем не с близкой для нас дальней дуги, а вот с той самой Европы.

О главном. Нашем Первом и событиях недели. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Евгений Пустовой:

С чего ни начни, везде запах стабильности и мандарин. Хорошо. Караул. На улицы Минска вышла активная часть политически активного общества. Молодые лица, флаги, пикеты. Не жах, а демократия. В стране начинается электоральная компания. Это звучит почти как реклама: впервые в истории независимой Беларуси пройдет единый день голосования. У избирателей столицы два бюллетеня, у наших уважаемых сельчан сразу четыре. И что говорить, эта электоральная кампания будет очень насыщенной.