Президент серьезно раскритиковал белорусских строителей

Новости Беларуси. Государство будет помогать строить жилье только тем, кто в этом нуждается. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на совещании по развитию жилищного строительства в Минске. Поддерживать в решении квартирного вопроса намерены лишь отдельные категории граждан. Также к возведению жилья намерены больше привлекать частный бизнес.

На совещании Президент высказал и ряд критических замечаний в отношении темпов и производительности труда в строительной сфере Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В развитии Минска налицо обострившиеся проблемы, первая из них – невыполнение заданий жилищного строительства. Не секрет, что в нынешних условиях период ожидания граждан более 20 лет в очереди, с начала года количество долгостроев по жилью возросло в 2 раза. Это недопустимо, ни для Минска, ни для других регионов Беларуси.

Вторая проблема – низкое качество строительства, огромный поток жалоб граждан, за это ответите на всю катушку.

Третья проблема – вопросы финансирования и своевременного строительства объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в районах жилой застройки.

И четвертая – нехватка территорий в городской черте. Прямо скажу, по объективным причинам государство не может в прежних объемах финансировать жилищное строительство, необходимо изыскивать альтернативные источники, более широко привлекать частный бизнес.

Еще раз хочу подчеркнуть, надеяться на то, это граждан касается, что государство всем построит жилье, квартиры, дома. Равно как и надеяться на то, что государство всем даст льготные кредиты под 5% - эти надежды нужно отбросить. Государство должно помочь тем, кто это не может делать. Всем остальным нужно зарабатывать деньги и их вкладывать, в том числе, в строительство жилья.

Категорически неудовлетворен теми темпами строительства и вообще строительством в нашей стране. У нас в 3-5 раз производительность труда в строительстве ниже, чем в Европе. Это говорит о том, что у нас лишние люди на тех стройках, которые мы осуществляем. Поэтому надо посмотреть, как мы строим, какая там организация, какая там заработная плата!

В восточной части Минска планируют построить новый жилой район «Зеленый бор». Затраты составят около 8 миллиардов долларов. Причем половина всей суммы — стоимость инженерно-транспортной инфраструктуры.

Первые дома на территории начнут возводить в 2016 году. Всего же по плану - почти 5 миллионов квадратных метров. Население района составит около 160 тысяч человек. Это сопоставимо с числом жителей города Барановичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.