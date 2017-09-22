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Президент подписал указ о развитии торговли, общепита и бытовых услуг на селе и в малых городах

22 сентября 2017 18:37
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Новости Беларуси. 22 сентября Президент подписал указ, направленный на развитие торговли, общественного питания и бытовых услуг на селе и в малых городах с населением до 10 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подписал указ о развитии торговли, общепита и бытовых услуг на селе и в малых городах -1

Документ предусматривает применение там особого режима налогообложения. А именно – возможность уплаты 6% налога на прибыль и единого налога для ИП в 1 базовую величину. Кроме того, предусматривается освобождение предпринимателей от налогов на добавленную стоимость и недвижимость, земельного налога и арендной платы за участки, находящиеся в госсобственности. Ожидается, что эти меры помогут создать новые рабочие места на селе.

# Государственная политика в области занятости # Фотофакт

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