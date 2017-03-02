Президент Грузии посетил Парк высокий технологий

Новости Беларуси. Взаимный интерес в IT-сфере. Об этом грузинский лидер говорил, уже общаясь со специалистами Парка высоких технологий в Минске.

Гиорги Маргвелашвили, президент Грузии:

Мы находимся в технопарке, в этой инициативе Беларусь достигла больших успехов. Этот технопарк основан на инициативе правительства и с активным участием молодого поколения. Именно по направлениям, где мы можем приумножать возможности наших народов и государств, мы будем работать в будущем. Это и высокие технологии.