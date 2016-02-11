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Президент Беларуси призвал правоохранителей быть «народными людьми»

11 февраля 2016 10:43
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Александр Лукашенко принимает участие в расширенном заседании коллегии Следственного комитета. Здесь  рассматриваются результаты работы подразделений ведомства в минувшем году и задачи на нынешний.

В коллегии участвуют руководители региональных управлений Следственного комитета.

Глава ведомства во время  коллегии предложил  создать собственный вуз для подготовки  кадров. Укомплектованность подразделений комитета  на начало  года составила более  96%.

Также на коллегии озвучен ход расследования  громкого дела. Буквально на днях была  изобличена организованная группа.  11 человек занимались  хищением дизельного топлива. Они  незаконно  врезались  в магистральный нефтепровод Полоцк-Вентспилс. Ущерб составил миллиард рублей.

Все подробности с расширенного заседания  коллегии Следственного комитета — в наших следующих выпусках.

# Следственный комитет Беларуси

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