Президент Беларуси призвал правоохранителей быть «народными людьми»

Александр Лукашенко принимает участие в расширенном заседании коллегии Следственного комитета. Здесь рассматриваются результаты работы подразделений ведомства в минувшем году и задачи на нынешний.

В коллегии участвуют руководители региональных управлений Следственного комитета.

Глава ведомства во время коллегии предложил создать собственный вуз для подготовки кадров. Укомплектованность подразделений комитета на начало года составила более 96%.

Также на коллегии озвучен ход расследования громкого дела. Буквально на днях была изобличена организованная группа. 11 человек занимались хищением дизельного топлива. Они незаконно врезались в магистральный нефтепровод Полоцк-Вентспилс. Ущерб составил миллиард рублей.

Все подробности с расширенного заседания коллегии Следственного комитета — в наших следующих выпусках.