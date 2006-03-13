Президент Беларуси принял верительные грамоты

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов Российской Федерации, Украины и главы представительства Кыргызской Республики в Беларуси.Как сообщает БелТа, дипломат Российской Федерации в Республике Беларусь Александр Суриков подчеркнул, что твердо намерен следовать дальнейшему углублению сотрудничества наших стран по различным направлениям, в том числе в политической и экономической сферах, а также в решении стратегических задач."С уверенностью заявляю, что тесное взаимодействие, крепкая дружба, общие исторические и духовные ценности двух народов будут способствовать ускорению дел в построении Союзного государства", - сказал российский посол. Принимая верительные грамоты Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в Беларуси Лидии Иманалиевой, Президент отметил, что стороны предприняли "очень робкие шаги, чтобы нормализовать взаимную торговлю" - отметил Александр Лукашенко. Глава государства выразил уверенность, что с назначением нового посла стороны будут работать так, чтобы значительно продвинуться в отношениях и создать фундамент торгово-экономического взаимодействия. В 2004 году показатель взаимной торговли Беларуси и Украины "очень сильно упал". Но уже в 2005 году он значительно превысил уровень всех предыдущих лет и достиг почти $2 млрд. "Это очень хорошая динамика. В данном направлении мы решительно будем действовать. Я убежден, что это будет на пользу нашему братскому украинскому народу", - сказал белорусский лидер. Посол Украины Валентин Наливайченко подчеркнул, что президент Украины поручил ему всесторонне развивать и укреплять дружественные отношения между двумя странами. Дипломат передал от имени руководства Украины пожелания благополучия и счастья президенту Беларуси и всему белорусскому народу.