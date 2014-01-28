Премьер-министр Украины Николай Азаров подал в отставку

Новости Украины. В Украине проходит внеочередное заседание Верховной Рады. Парламентарии пытаются найти выход из политического тупика, в котором оказалось государство. С одной стороны бушует Майдан, с другой наступают лидеры оппозиционных партий.

Буквально несколько часов назад премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что уходит в отставку. По словам премьера, такое решение он принял ради компромисса и мирного урегулирования конфликта. Однако, как полагают эксперты, на этом перестановки во властных структурах Украины не закончатся. Оппозиция ранее неоднократно требовала отставки всего кабинета министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие не оставляют взятые рубежи, правда, 28 января над центром города уже не поднимаются тяжелые клубы черного дыма от горящих покрышек. Жгут, в основном, дрова, палки, остатки мусора, как нам кажется не столько из желания привлечь к себе внимание, сколько из банальной потребности согреться. Мороз в Киеве крепчает.

Тем временем, на самом Евромайдане в полдень объявили всеобщую мобилизацию. Но и там обстановка была достаточно спокойной. Правда, многие, видимо, по старой памяти, все же не решались снимать каски. Кстати, каркас новогодней елки, который до сих пор стоит на Майдане, уже стал, если можно так сказать, трагичным символом этих событий. На внутренней стороне конструкции накануне обнаружили труп повешенного мужчины. Так что, список погибших на Майдане, к сожалению, пополнился новой фамилией.

На фоне слухов о возможном введении чрезвычайного положения в Киев кто вновь, а кто впервые съезжаются европолитики. Сегодня Виктор Янукович встречался с еврокомиссаром Штефаном Фюле, а буквально со дня на день здесь ждут целую делегацию Европарламента. Помогут ли все эти визиты урегулировать ситуацию в Украине и как будут развиваться события – мы обязательно расскажем в следующих выпусках.