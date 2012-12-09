Новости Италии. Премьер-министр Италии Марио Монти заявил о намерении уйти в отставку. Покинуть свой пост высокопоставленный чиновник был вынужден после того, как его кабинет лишился в парламенте поддержки большинства. В вотуме доверия Монти отказала партия бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони «Народ свободы».

Марио Монти вступил в должность премьер-министра в ноябре 2011 года. За время своей работы кабинет Монти сформировал пакет антикризисных мер, который включал сокращение расходов на содержание аппарата чиновников, повышение пенсионного возраста и ряда налогов, а также ужесточение борьбы с уклонением от их уплаты. Все эти меры должны были помочь Италии справиться с кризисом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.