Потенциал сотрудничества стран Международной ассамблеи столиц и крупных городов велик

Глава государства принял участие в Десятой сессии Международной ассамблеи столиц и крупных городов, которая начала свою работу 8 сентября в Национальной библиотеке столицы.

За круглым столом собрались 50 представителей из девяти стран СНГ. Президентом Международной ассамблеи является мэр Москвы Юрий Лужков. До начала заседания белорусский лидер встретился с московским градоначальником в формате "один на один". Национальная библиотека Беларуси вызвала у Юрия Лужкова восхищение. Московский градоначальник выразил желание построить подобный социально-культурный комплекс и в российской столице.

Президент Александр Лукашенко назвал Юрия Лужкова давним и надежным другом Минска, а присутствие столь большого количества гостей из России, Грузии, Украины, Киргизии и Молдовы считает очень важным. Как отметил глава белорусского государства, потенциал сотрудничества стран ассамблеи велик, однако он используется не в полной мере.

Александр Лукашенко отводит большую роль столицам и крупным городам стран Содружества в расширении межгосударственных отношений. Президент подчеркнул, что развитие прямых взаимовыгодных контактов столиц и крупных городов СНГ должно способствовать укреплению межгосударственных связей на постсоветском пространстве.