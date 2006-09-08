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Потенциал сотрудничества стран Международной ассамблеи столиц и крупных городов велик

08 сентября 2006 14:22
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Глава государства принял участие в Десятой сессии Международной ассамблеи столиц и крупных городов, которая начала свою работу 8 сентября в Национальной библиотеке столицы.

За круглым столом собрались 50 представителей из девяти стран СНГ. Президентом Международной ассамблеи является мэр Москвы Юрий Лужков. До начала заседания белорусский лидер встретился  с московским градоначальником в формате "один на один". Национальная библиотека Беларуси вызвала у Юрия Лужкова  восхищение. Московский градоначальник выразил желание построить подобный социально-культурный комплекс и  в российской столице.

 Президент Александр Лукашенко назвал Юрия Лужкова давним и надежным другом Минска, а присутствие столь большого количества гостей из России, Грузии, Украины, Киргизии и Молдовы считает очень важным. Как отметил глава белорусского государства, потенциал сотрудничества стран ассамблеи велик, однако он используется не в полной мере.

Александр Лукашенко отводит большую роль столицам и крупным городам  стран Содружества в расширении межгосударственных отношений. Президент  подчеркнул, что развитие прямых  взаимовыгодных контактов  столиц  и  крупных городов  СНГ  должно  способствовать укреплению межгосударственных связей на постсоветском пространстве.

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