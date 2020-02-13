Посольство Швейцарии открывается в Беларуси

Новости Беларуси. 13 февраля в Минске ожидают с визитом главу Федерального департамента иностранных дел Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для Иньяцио Кассиса это первый визит в Беларусь. Он приедет в Минск для участия в открытии посольства Швейцарии.

В последние годы диалог между Минском и Берном расширяется не только в политической и экономической областях. С 2010 года дипломатическое представительство Швейцарии в Беларуси было именно представительским офисом.