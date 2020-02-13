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Посольство Швейцарии открывается в Беларуси

13 февраля 2020 07:06
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Новости Беларуси. 13 февраля в Минске ожидают с визитом главу Федерального департамента иностранных дел Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для Иньяцио Кассиса это первый визит в Беларусь. Он приедет в Минск для участия в открытии посольства Швейцарии. 

Посольство Швейцарии открывается в Беларуси-1

В последние годы диалог между Минском и Берном расширяется не только в политической и экономической областях. С 2010 года дипломатическое представительство Швейцарии в Беларуси было именно представительским офисом.

Посольство Швейцарии открывается в Беларуси-4

Для того, чтобы альпийское государство могло углубить сотрудничество с Беларусью и более эффективно представлять свои интересы, в том числе в области безопасности и миротворчества, в 2019 году принято решение о преобразовании существующего представительства в Минске в посольство. Его откроют на площади Свободы.

# Беларусь-Швейцария # Иньяцио Кассис # Фотофакт

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