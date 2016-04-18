Посол Беларуси во Франции Павел Латушко стал почетным членом Ассоциации мушкетеров

Новости Беларуси. Экономический и туристический потенциал Беларуси презентовали во французском Биаррице. Среди приглашенных представители политической и военной элиты, деятели культуры, дипломаты, а также более сотни членов Ассоциации мушкетеров.

К слову, руководитель ассоциации – сенатор Французской Республики, депутат Европарламента в своем выступлении высказал позитивные впечатления о Беларуси, а также высоко оценил вклад нашего народа в победу во Второй мировой войне.

Во время встречи посол Беларуси во Франции Павел Латушко был удостоен титула почетного члена Ассоциации мушкетеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, Беларусь стала 51-й страной, представители которой входят в ассоциацию, объединяющую около 4 тысяч участников.