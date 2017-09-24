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После учений «Запад-2017» военная техника Беларуси и России возвращается в пункты постоянной дислокации

24 сентября 2017 11:53
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Новости Беларуси. После завершения стратегического учения «Запад-2017» личный состав, военная и специальная техника Вооруженных Сил Беларуси продолжает возвращаться в пункты постоянной дислокации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 сентября домой едут и брестские десантники.

38-я десантно-штурмовая бригада отрабатывала боевые задачи на полигоне Лосвидо, недалеко от Витебска. Более 200 военнослужащих и десятки боевых машин. Фактически погрузка техники на эшелон – это заключительный этап.

После учений «Запад-2017» военная техника Беларуси и России возвращается в пункты постоянной дислокации-1

Валентин Попелнухин, заместитель командира батальона по идеологической работе 38-й десантно-штурмовой бригады:
В данный момент происходит погрузка техники на железнодорожный транспорт для убытия в пункты постоянной дислокации – в город Бреста. Для нас учения закончатся только тогда, когда последний солдат, последний автомат встанет в вооруженную комнату и вернется в расположение.

Тем временем, возвращаются домой с учения «Запад 2017» и российские военные. Подразделения Российской Федерации покинут территорию нашей страны до конца сентября.

# Фотофакт # Учения «Запад-2017»

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