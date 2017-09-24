После учений «Запад-2017» военная техника Беларуси и России возвращается в пункты постоянной дислокации

Новости Беларуси. После завершения стратегического учения «Запад-2017» личный состав, военная и специальная техника Вооруженных Сил Беларуси продолжает возвращаться в пункты постоянной дислокации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24 сентября домой едут и брестские десантники. 38-я десантно-штурмовая бригада отрабатывала боевые задачи на полигоне Лосвидо, недалеко от Витебска. Более 200 военнослужащих и десятки боевых машин. Фактически погрузка техники на эшелон – это заключительный этап.

Валентин Попелнухин, заместитель командира батальона по идеологической работе 38-й десантно-штурмовой бригады:

В данный момент происходит погрузка техники на железнодорожный транспорт для убытия в пункты постоянной дислокации – в город Бреста. Для нас учения закончатся только тогда, когда последний солдат, последний автомат встанет в вооруженную комнату и вернется в расположение.