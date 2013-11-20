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После проигрыша сборной Египта футбольные фанаты и митинговавшие в центре Тахрира устроили беспорядки

20 ноября 2013 06:44
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Новости Египта. Каир приходит в себя после ночных беспорядков. Мирную акцию на площади Тахрир превратили в погром футбольные фанаты. После того, как сборная Египта проиграла отборочный матч на чемпионат мира, в центре столицы начали собираться недовольные болельщики.

Вместе с митингующими они направились к штаб-квартире Лиги арабских государств. Оттеснить протестующих стражи порядка смогли только с помощью слезоточивого газа. В ответ в полицейских летели камни и горящие дымовые шашки.

В результате беспорядков пострадали 26 человек, у некоторых – огнестрельные ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Массовые беспорядки # Массовые беспорядки в Египте

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