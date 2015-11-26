Первое заседание Президиума Делового совета ЕАЭС состоялось в Минске

Новости Беларуси. В Евразийском экономическом союзе надо создавать кооперационные цепочки по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Сегодня, 26 ноября, в Минске обсуждали, как повысить эффективность работы нового интеграционного объединения.

Сергей Сидорский, член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии:

Задачи, которые вы поставили перед собой – это вытягивание кооперационных цепочек с добавленной стоимостью. В целом уровень добавленной стоимости у нас на сегодняшний день ниже в 3-4 раза, чем в Китае за последние 10-15 лет. То есть мы имеем собственную экономику, очень много сырьевых ресурсов используем, пользуемся конечным результатом продукта. Вытягивание кооперационных цепочек особенно для белорусской экономики, перенос уже действующих производств на территорию Киргизии, на территорию Армении, как вновь вошедших в нашу пятерку стран, безусловно, особенно для экономики Беларуси очень важны.

По итогам 2014 года на территории стран нового интеграционного образования создано более 10 тысяч совместных предприятий. Общий объем накопленных инвестиций уже сегодня порядка 25 млрд долларов. Однако между странами-участницами ЕАЭС все еще немало барьеров и изъятий в торговле. Речь идет о том, чтобы в новой редакции Таможенного кодекса в будущем году таких исключений было как можно меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Харлап, председатель союза некоммерческих организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей» Республики Беларусь, председатель Президиума делового совета ЕАЭС:

Принятые решения главами правительств в Гродно в основных направлениях промышленного сотрудничества — это основа к тому, чтобы мы вышли на единую промышленную политику. В трудной работе надо добиваться той цели, которая поставлена на союзном договоре. Все-таки выход на согласованные действия, в том числе и промышленном развитии.