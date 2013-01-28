Пенсионная реформа в Украине: При минимальной пенсии в 900 гривен – бывшие чиновники получают по 100 тысяч

Новости Украины. Татьяна Анастасовна не пропускает ни одного выпуска новостей. Политикой она начала интересоваться не так давно, ведь теперь это касается ее лично. На политическом олимпе разворачиваются настоящие баталии вокруг пенсионной реформы, стартовавшей осенью 2011 года. В результате нововведения пенсионный возраст для женщин подняли с 55 до 60 лет, а общий трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, увеличили на 10 лет. Татьяне Анастасовне – 55. В этом году она должна была выйти на заслуженный отдых, вместо этого ежедневно занята поиском работы.

Татьяна Тертица:

И не хватает немного до пенсионного стажа, а нигде на работу в принципе устроиться уже нельзя. Почему? Во-первых, небольшой спектр предприятий, где можно найти работу, а во-вторых, даже наша служба занятости не берет на учет женщин предпенсионного возраста, потому что предложить работу им не могут. Нужно самому искать.

Система пенсионного обеспечения досталась Украине в наследство от Советского Союза. Ныне каждый работающий украинец, по сути, содержит одного пенсионера. Целью реформаторов во главе с экс вице-премьером Сергеем Тигипко был переход от солидарной системы пенсионного обеспечения к накопительной – принятой в большинстве стран Европы. Изменения предполагалось проводить в два этапа. После повышения пенсионного возраста, в нынешнем – 2013 году, правительство обещало внедрить в стране принципиально новую систему обязательного накопительного пенсионного страхования, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Хотели, как лучше, получилось как всегда. Пенсионная реформа, проводя которую правительство преследовало сразу несколько целей — приблизить Украину к европейским стандартам социального обеспечения, вызвать лояльность Международного Валютного Фонда и залатать огромную дыру в два с половиной миллиарда евро в бюджете Пенсионного Фонда, — поровалилась. Спустя год ее критикуют и рядовые граждане, вынужденные работать дольше, и сами члены правительства, и даже эксперты МВФ, высказавшие мнение, что финансовые проблемы Пенсионного фонда Украины не могут быть разрешены в обозримой перспективе.

Недавно пенсионную реформу раскритиковали в правительстве. По словам министра социальной политики Наталии Королевской, повышение пенсионного возраста не принесло экономической выгоды. В нынешнем году только запланированный дефицит Пенсионного Фонда составляет почти 2 миллиарда евро, поэтому с проведением второго этапа решили повременить. Правда, по словам экспертов, основная проблема Пенсионного Фонда лежит не столько в области демографии, сколько в так называемых «специальных» пенсиях, которые получают бывшие министры, депутаты, судьи, прокуроры и другие чиновники. При минимальной пенсии в 900 гривен – «специальные» достигают 100 тысяч. Украинская оппозиция, пришедшая в парламент под лозунгом отмены пенсионной реформы, уже зарегистрировала в парламенте соответствующий законопроект.

Дмитрий Андриевский, народный депутат Украины от объединенной оппозиции:

Я уверен, что уже в ближайшее время этот законопроект, нами подготовленный, об отмене пенсионной реформы будет поставлен в порядок работы сессии и проголосован. Потому что сегодня уже всем специалистам, экспертам, я уж не говорю о народе, который очень много негатива получил от принятия такого закона, уже даже депутатам Верховного Совета от Партии Регионов понятно, что была сделана глупость - ничего экономике это не дало, дефицит Пенсионного фонда - десятки миллиардов, которые уже заложены в бюджет. Мы это видим. Напряжение социальное огромное – негатив очень большой - мы это видим. Поэтому я думаю, что в самое ближайшее время мы сделаем все, чтобы эту самую пенсионную реформу отменить.

В Украине наблюдается редкое единодушие – проведенной реформой недовольны все, и при этом все единодушны во мнении, что прошлая система пенсионного обеспечения себя изжила.

Владимир Фесенко, политолог (Украина):

Рискну предположить, что если вдруг власть поменяется, то и риторика вокруг пенсионной реформы поменяется, потому что это та тема, которая, как бы к ней ни относились, не снимается с повестки дня. Одно дело популистская критика пенсионной реформы, потому что действительно людям это не нравиться, а с другой стороны неизбежность решения проблем связанных с тем, что пенсионная система устарела и действует очень не эффективно.

Татьяна Анастасовна готова работать по-европейски — дольше, но при условии, что и размер пенсии будет соответствовать европейским стандартам.

Татьяна Тертица:

То что нужно увеличивать пенсионный возраст – в принципе, так сделано во всех развитых странах. В Эстонии, я знаю, во Франции - во всех европейских странах идут позже на пенсию. Если это было сделать в комплексе, человек был бы готов к этому. А здесь сделали лишь бы считалось. Непонятно, для кого это сделано, может для МВФ? Но не для людей. О людях вообще не подумали.