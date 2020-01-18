Павловский: «Нам нужно уверенно и чётко давать отпор тем, кто старается перехватить Победу на себя»
Как будут праздновать в Беларуси 75-летие Великой Победы и что значит эта дата для белорусов, обсуждали в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
2020 год будзе вельмі няпростым, складаным і адказным. І адна з важнейшых падзей, якая нас чакае, гэта святкаванне cупольнай перамогі над нацызмам. Гэта юбілейны год. І нас чакае і грандыёзнае святкаванне, і, разам з тым, успаміны пра гэту каласальную падзею, якая для гісторыі Беларусі, як і для большасці краін былога СССР мае выключнае значэнне. Калісьці вялікая краіна перемагла ў той вайне, і такім чынам аб’ектыўна былі створаны перадумовы для таго, каб наша краіна, каб мы ў рэшце сталі незалежнымі. Таму што без той перамогі наш народ аб’ектыўна не меў ніякіх надзеяў на фізічнае нават існаванне. Наколькі сама падзея, юбілей перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне на сённяшні дзень для беларускага грамадства з’яўляецца такім кансалідацыйным момантам?
Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси:
Гэта Вялікая Перамога, якую мы дасягнулі, яна паказала, што мы здольны разам зрабіць фактычна немагчымае, зрабіць тое, каб забяспечыць сваю будучыню і прыйсці ў рэшце рэшт да сучаснай суверэннай, незалежнай Рэспублікі Беларусь. На сённяшні дзень, мне падаецца, вельмі важна памятаць аб гэтым значэнні Вялікай Айчыннай вайны. І рабіць усё магчымае, каб памяць аб яе, аб’ектыўная памяць транслявалася ў наступныя нашы пакаленні, якія прыходзяць. І мы гэта імкнемся рабіць і ў навуковай сферы, выпускаючы працы, якія асвятляюць падзеі Вялікай Айчыннай вайны з розных аспектаў, на розных этапах яе ажыццяўлення. Самае важнае тое, што мы ідзем і транслюем гэтыя нашыя навуковыя дасягненні, напрацоўкі праз канферэнцыі, праз правядзенні мерапрыемстваў ў рэгіёнах Рэспублікі Беларусь – не толькі тут, у Мінску. І дарэчы вось на 2020 год запланавана цэлая серыя канферэнцый, прысвечаных 75-годдзю нашай агульнай Вялікай Перамогі.
І мне б хацелася падкрэсліць, што вельмі знакавая, на мой пункт гледжання, падзея – гэта будзе праведзена 13-я канферэнцыя «Вялікая Айчынная вайна у гістарычнай памяці народа» на базе 174-й гімназіі. Штогод гэта канферэнцыя праходзіць, не толькі пад юбілейныя даты, і збірае яна не толькі вучоных і выкладчыкаў, але і таксама моладзь. Моладзь, якая прыязджае с розных краін СНД, нават ужо і з далёкага замежжа таксама з’яўляецца. І вось такія мерапрыемствы вельмі выключнае значэнне маюць.
Игорь Марзалюк:
Як вам здаецца, праз 10 год мы такім самым чынам будзем святкаваць гэтую Перамогу ці, ўсё ж такі, ці вот вельмі часта можна пачуць такія словы, што, маўляў, ужо пара пакінуць гэтую вайну ў падручніках, жыць будучым і не рэфлексаваць на яе конт?
Александр Павловский, военный эксперт, доктор военных наук:
Именно после войны белорусский народ почувствовал, что он един. И это единство осталось в нашей жизни навсегда. Есть понятия, что, может быть, пройдёт и забудут. Это неправильно.
Историю нельзя забывать ни ту, которая была близко – Великая Отечественная война, ни ту историю, которая была 100-200-300-400 лет назад. Кто забывает свою историю, тот не имеет будущего, а будущее – оно очень важно.
Для нас более важным является то, чтобы наша молодёжь понимала, что такое для нашего народа – Великая Отечественная война. И второе: нам нужно уверенно и чётко давать отпор тем, кто старается перехватить Победу на себя, изгадить тех, кто героически погиб, защищая всю Европу и весь мир. И это непроходящая дата, которая останется в памяти и нашего народа, и всего мира.
Дмитрий Воронюк, член Совета Республики, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
Действительно, никто не собирается забывать. Но есть люди, есть силы, которые стараются сделать так, чтобы молодёжь поменьше об этом говорила. Мы, вообще, этот вопрос поднимаем только из-за того, что кто-то пытается вычеркнуть это из учебников. Сегодня есть целые конференции, которые называются «Уроки памяти Второй мировой войны», на которых специально говорят: «Ребята, зачем? Не помните, что такое 9 мая. Не помните, что такое Великая Отечественная война. Это просто всего лишь веха в истории». Вот это как раз-таки не стоит ни в коем случае делать и не забывать. А почему так делают? Потому что они чувствуют то, что уже было сказано. То, что мы – консолидированное общество, то, что мы помним. Вот насколько, всё-таки, тонко название проекта, который в прошлом году стартовал и продолжается – «Беларусь помнит». Мы не кричим, мы не бьём себя в грудь, мы не бравируем этим где-то. Мы гордимся, помним и всегда будем чтить.
И наша молодёжь качественно отличается, положа руку на сердце, от многих других ребят с разных других стран, когда мы бываем на разных мероприятиях, – это сразу видно. Все говорят: «О, это белорусы! При них даже про ветерана плохо нельзя сказать или что-то ещё». Потому что у нас это проходит сквозь корни, через родителей, у нас это внутри сидит. И мы никому не позволим это сделать. И конечно сегодняшняя наша борьба перекочёвывает в среду Интернета. И здесь мы тоже готовы давать отпор, и мы это делаем все вместе.