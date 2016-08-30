Парламентские выборы в Беларуси: портрет Сухаревского избирательного округа

Новости Беларуси. Программа «Столичные подробности» продолжает знакомить с избирательным округами столицы. И сегодня портрет Сухаревского. Здесь 12 предприятий, 2 поликлиники, 8 школ, 4 гимназии и столько же общежитий.

Заниматься спортом рядом с домом. Для любителей активного образа жизни в округе открыли новый оздоровительный центр. Здесь есть спортивный зал для мини-футбола и два тренажерных. Подкачать бицепсы и подтянуть пресс сюда приходят более 2,5 тысяч минчан. И это цифра в месяц. Проводятся в комплексе и спортивные соревнования республиканского уровня.

А вот еще один полезный для горожан объект на карте Минска. 25-метровый бассейн, сауны, залы для игровых и контактных видов спорта, а также гимнастики, шейпинга, массажные кабинеты – все это разместилось в современном оздоровительном комплексе округа. Есть в ФОКе и просторный зал с рингом на 210 зрительских мест. Проходят здесь соревнования по боксу и борьбе.

Большое «медицинское» новоселье. Ключи от собственных квартир в общежитии (одно- и двухкомнатных), причем с полной отделкой, меблировкой и даже холодильниками получили 154 семьи-медиков. Правда, 9-этажное здание на улице Горецкого даже внешне мало похоже на общежитие. Свои удобства здесь у каждой семьи. На квартиру – отдельный санузел и кухня.

К слову, в округе активно продолжается развитие инфраструктуры: открытие садиков и школ, торговых центров и строительство жилья. Планируется, что свой голос за кандидатов на депутатское кресло в Сухаревском избирательном округе отдадут 63017 жителей.