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Парламент Крыма принял декларацию о независимости 11 марта

11 марта 2014 16:00
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Новости Украины. Парламент Крыма принял декларацию о независимости. Этот документ необходим для проведения референдума о возможном вхождении в состав России, если большинство жителей одобрят эту инициативу.

Избирательные комиссии полуострова уже начали активно готовиться к назначенному на воскресенье голосованию, в типографиях печатаются бюллетени.

Тем временем официальный Киев по-прежнему против решения крымских властей. Так, Верховная рада Украины пригрозила парламенту Крыма роспуском, в случае если он до 12 марта не отменит референдум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ситуация в Крыму

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