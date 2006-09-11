Парламент Беларуси намерен ратифицировать конвенцию о борьбе с ядерным терроризмом

Постоянная комиссия Палаты представителей по международным делам и связям с СНГ на заседании 11 сентября приняла решение рекомендовать к ратификации Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма.Осенью документ будет рассмотрен в Овальном зале на сессии Палаты представителей. Более 100 государств уже подписали это соглашение. Оно обязывает страны принимать меры по запрету деятельности лиц и организаций, которые поощряют или финансируют действия в сфере ядерного терроризма, а также оказывают техническую помощь или участвуют в таких преступлениях. Это серьезная угроза миру и безопасности. В документе содержится перечень того, что квалифицируется как ядерный терроризм.