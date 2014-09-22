Пан Ги Мун высоко оценивает роль Беларуси и лично Александра Лукашенко в урегулировании конфликта в Украине

Новости США. Генеральный секретарь ООН высоко оценивает роль Беларуси и лично Президента Александра Лукашенко в урегулировании конфликта в Украине. Об этом Пан Ги Мун заявил в Нью-Йорке во время встречи с премьер-министром нашей страны.

Прекращение огня в Украине произошло благодаря соглашению, подписанному в Минске.

В свою очередь Михаил Мясникович отметил, что у Беларуси с Украиной очень тесные отношения. Не только руководство страны, но и простые люди озабочены ситуацией и оказывают посильную помощь.

На встрече в Нью-Йорке речь также шла о реализации совместных программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы также говорили о работе специалистов Организации Объединенных Наций, участвующих в разработке программы перспективного развития нашей страны до 2020 года и на перспективы до 2030 года. Мы через это можем выходить и на другие программы работы с Международным валютным фондом, Всемирным банком, другими финансовыми организациями и фондами. И, безусловно, это очень хороший знак для бизнеса, для промышленного, торгового, финансового рынков.

22 сентября в Нью-Йорке бизнесмены и официальные лица двух стран впервые встретятся в рамках инвестиционного форума.

Ожидается, что нынешние переговоры станут хорошим фундаментов для дальнейшего динамичного развития двухстороннего партнерства в инвестиционной сфере.

22 сентября, можно сказать, исторический день для белорусско-американских отношений. Совсем скоро начнет работу белорусско-американский инвестиционный форум. В нем примут участие как представители Правительства, Банка развития, Нацбанка, различных Министерств, а также крупных предприятий Беларуси. Ожидается, что в форуме примут участие около двух сотен представителей бизнеса Соединенных Штатов Америки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В настоящее время США и так являются одними из ведущих инвесторов на территории Беларуси. Двусторонняя торговля между нашими странами в годовом исчислении превышает уже один миллиард долларов.

Александр Адашкин, СТВ:

Первый белорусско-американский инвестфорум проходит в самом сердце Манхеттена, на 42 улице, в одном из крупных отелей. Можно сказать, что мероприятие вызвало широкий интерес у представителей бизнеса Америки, Если предварительно на форум было зарегистрировано почти 200 бизнесменов и предпринимателей, то уже сегодня с утра организаторам пришлось допечатывать новые бейджики и вносить в списки примерно 50 новых участников форума.

Еще накануне форума было заявлено, что он должен помочь активизировать торгово-экономическое сотрудничество, а сегодня из уст участников прозвучало и слово перезагрузка отношений.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Нам бы очень хотелось, чтобы эта встреча, которую мы сегодня проводим была не разовой, чтобы у нас были последующие встречи, контакты как на американской земле, так и в Беларуси, может быть где-то на платформе третьих стран. Я за то, чтобы наши встречи, наши контакты стали хорошей традицией. Я думаю, что из числа присутствующих в этом зале могут быть успешные бизнес-проекты с вашими компаниями, потому что мы всегда на протяжении (это у белорусской нации уже генетически) многих столетий стремимся добросовестно относиться к партнеру и, безусловно, выполнять все взятые на себя обязательства.

Американцы одни из самых активных инвесторов. С участием капитала из океана в Беларуси работает 380 совместных предприятий.

Дэвид Бэйрон, сопредседатель Совета делового сотрудничества Беларусь-США:

Форум — начало всей той важной работы, которую предстоит провести нашим странам. Это первый шаг в улучшении сотрудничества между бизнесменами и нашими странами. Наступают волнительные времена для нас, очень приятно видеть здесь столько людей и столько возможностей. На мой взгляд, самая плодотворная сфера для сотрудничества между нашими бизнесменами — сфера высоких технологий, где активно применяются навыки и умения высокообразованные белорусские кадры. Это начало и надеюсь, все продолжится успешно.

В Нью-Йорк прилетела представительная делегация во главе с премьер-министром. На форуме представлен и Банк развития, и Минфин, и Парк высоких технологий, свои возможности представил и новый для нашей страны проект — Китайско-белорусский индустриальный парк.

Сергей Румас, председатель правления открытого акционерного обществ «Банк развития Республики Беларусь»:

США — ведущая экономика в мире, инвестиции из США работают во многих странах мира, Беларусь не является исключением. Вместе с тем потенциал нашего сотрудничества еще не исчерпан, мы видим тот интерес, который есть у инвесторов из США как к рынку ценных бумаг Беларуси, так и вложений в реальный сектор экономики. Уже вчера премьер-министр провел ряд встреч, на которых обсуждались возможности увеличения поставок нашей техники на рынок США и Канады.

Кстати, о технике — пока что Беларусь наиболее активно сотрудничает с США в сфере высоких технологий. Не секрет, что белорусские программисты привлекаются для создания программного обеспечения для многих заокеанских корпораций. Однако и отечественным тракторам нашлось место на американском рынке, где уровень конкуренции производителей техники весьма высокий.

Ари Прилик, вице-президент компании по продаже тракторов (США):

Канадско-американский рынок — самый емкий рынок в мире. Он самый конкурентный, в него очень трудно внедриться. С другой стороны, когда ты в него внедряешься, он самый надежный и самый постоянный, потому что фермерства здесь получают господдержку. Во времена Советского Союза на североамериканском рынке продавались порядка 4 тысяч тракторов под маркой Беларусь. Мы верим, что в ближайшие 2-3 года с той помощью, которую мы получаем от тракторного завода, от моторного завода, от белорусского государства в лице мы сможем вернуться на этот рынок. В этом году мы сделали первый шаг и дадим порядка 100 тракторов и будем постепенно наращивать эти объемы и далее.

Формат форума постарались сделать максимально удобным для участников: минимум официальных речей, максимум продуктивных диалогов, все выступления разделили на 3 блока: 1 посветили инвестиционному климату, 2 отвели для сектора IT и науки, а в 3 шел разговор о преимуществах Беларуси как участника ТС трех стран.

Расти Батлер, ассоциированный вице-президент по международным вопросам и дипломатии университета Долины Юты:

По моему мнению, Беларусь — потенциальный очень выгодная и интересная страна для любого бизнесмена, который работает в США. Я посещал вашу страну и понимаю, как работает ваша экономика, понимаю ваш народ и возможности, которые имеет Беларусь. Хорошую перспективу имеет новый индустриальный парк, который вы запускаете. Этот проект интересен для тех компаний, которые планируют экспортировать продукцию в соседние с Беларусью страны. Я уверен, что данный форум очень важный и полезный шаг по продвижению сотрудничества между Беларусью и США.

Александр Адашкин, СТВ:

Отдельно стоит отметить, что организаторы этого форума решили сделать его максимально современным, модным. Было разработано специальное приложение для мобильных телефонов и планетов — в нем есть программа форума, персоналии участников, тех, кто выступает за трибуной и даже материалы об инвестиционном климате Беларуси.