Олег Белоконев: «Предстоящее совместное стратегическое учение «Запад-2017» носит сугубо оборонительный характер»

Общая численность задействованных военнослужащих – почти 13 тысяч человек. Полигоны специалисты отбирали те, которые находятся на удалении от государственных границ, чтобы еще раз подчеркнуть характер учения «Запад-2017».

Новости Беларуси. Учения «Запад-2017» направлены на отработку совместных действий против террористов. Об этом заявили сразу в двух оборонных ведомствах – Беларусь проводит операцию совместно с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь:

Предстоящее совместное стратегическое учение «Запад-2017» носит сугубо оборонительный характер. Его проведение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности. Учение позволит на практике совершенствовать механизм совместного использования оборонной инфраструктуры в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Часть полигонов находятся и на территории России. В целом учения пройдут в два этапа и займут ровно неделю – с 14 по 20 сентября. За это время войска отработают совместные боевые действия и защиту важных объектов.

На «Запад-2017» аккредитованы зарубежные СМИ и свыше 80 международных наблюдателей, в том числе из НАТО и ОБСЕ. Уже с 12 сентября в сети начнет работу специальный сайт учения.