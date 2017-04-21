Обеспечить социальную стабильность в государстве: Александр Лукашенко выступил с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию

Новости Беларуси. Стратегия развития. Глава государства Александр Лукашенко выступил с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

Приоритет для Беларуси – создание прочной, конкурентно-способной экономики завтрашнего дня.

По словам Президента, ориентир для преодоления проблем и вывода страны на новый уровень развития – решения пятого Всебелорусского народного собрания. Главное задействовать все рычаги для производства качественных, конкурентоспособных товаров.

Затронул глава государства и другие актуальные темы. В частности, стоимость квадратного метра жилья не должен превышать среднее месячного заработка. Задача довести его средний уровень по стране до тысячи рублей остается неизменной. При этом предприятия должны работать эффективно, привлекая модернизацию и привлекая инвестиции.

Работа с инвесторами станет определяющей в оценке эффективности руководителей всей местной вертикали,

сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первое, что нам нужно сделать, изменить отношение к инвесторам. Не владелец капиталов должен ходить по кабинетам, чтобы вложить в Беларусь свои деньги,

а мы обязаны обеспечить ему зелёную улицу в стране.

Все вопросы должны решаться оперативно. Иностранные инвестиции – реальный приток недолгового внешнего финансирования, который мог бы быть направлен на создание новых высокопроизводительных рабочих мест для снижения напряжённости на рынке труда, сокращение безработицы, увелечение занятых в экономике.

Разговор в овальном зале слушали и в трудовых коллективах Минщины. Основные тезисы послания обсуждали и представители деловых кругов. Развитие предпринимательства, льготы для бизнесменов, возможности для ведения собственного дела, создание и поддержание надлежащих условий труда -

то, от чего зависит и крепкий фундамент экономики в целом, и благополучие каждой семьи в частности.

Директор предприятия по выпуску строительных смесей в Заславле и заместитель председателя Совета по развитию предпринимательства в Беларуси Сергей Новицкий вместе с коллегами поделился своим мнением на актуальные темы.

Сергей Новицкий, заместитель председателя совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь:

Одна из главных тем – обеспечить социальную стабильность в государстве, то, о чем говорил Президент. А это как раз – создание, сохранение тех мест, которые сегодня есть. И мы активно этим занимаемся: занимаемся обучением персонала, усилением роли персонала в жизни нашего предприятия. Президент озвучил этот момент о том, что сегодня нужно дать настолько возможности заниматься бизнесом тому, кто этого хочет, насколько это можно в рамках государства.

То есть облегчить, как создание бизнеса на этапе его становления, так и ведение бизнеса.

Уменьшить количество контроля надзорных мероприятий особенно для тех предприятий, которые работают стабильно, эффективно, выплачивают налоги, то есть давление со стороны государство уменьшат.

Юрий Миронов, начальник отдела эксплуатации предприятия:

Что касается инвестиций, современному предприятию необходимо находится в тренде. Нужно инвестировать, в первую очередь, производственное оборудование,

чтобы оно работало по-максимуму эффективно, выдавало только качественную продукцию и безопасную.

В числе вопросов, наиболее интересующих людей – социальные.

Кирилл Степанович, ведущий юрисконсульт предприятия:

Президент тоже остановился на этих вопросах. Много было уделено внимания и ценам на услуги ЖКХ. Для меня, как для любого другого гражданина, тема очень живая, чувствительная для бюджета.

Тарифы подрастают, но сейчас уделяется много внимание адресной помощи.

Это самый важный момент, который сейчас есть, и очень важен для граждан в момент, когда растут тарифы, нужно оказать помощь тем, кто особо остро в них нуждается. Также Президент остановился на вопросах трудоустройства. Понравился момент, что Президент сказал, что каждый должен стремиться трудоустроиться, то есть не ждать от государства или от биржи, что работа сама придёт. Каждый человек должен стремиться и искать работу, искать себя, найти способ, чтобы заработать, чтобы кормить себя и свою семью.

Злободневная тема, которая волнует каждого – доступность и качество образования и медицины. Главный бухгалтер предприятия Ирина Вольская даже записывали наиболее актуальные для нее моменты, которые озвучил глава государства, и поделилась своими мыслями, отметив важность мероприятия.

Ирина Вольская, главный бухгалтер предприятия:

Конечно, у нас медицина бесплатная. Провела параллель тому, что предприниматели работают честно, выплачивают все налоги – это естественно повышает уровень и всей социальной сферы, и в том числе медицины, потому что расходная часть бюджета Республики Беларусь – она финансирует такую область, как медицина. Из прямой трансляции можем узнать, куда идет Республика Беларусь, как развиваются сферы и медицинская, и образования, и наука, какая перспектива для молодёжи, и ЖКХ услуги, и транспорт, и инвестиции, и какое место мы вообще занимем в мировой экономике.