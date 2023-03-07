Какие условия сотрудничества в ШОС есть для Беларуси? Спросили у эксперта

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, ведущая:
Хотелось бы еще вывести на экран карту ШОС. Мы говорили о площадке, которая объединила бы политический Восток. Мы знаем, что сегодня и Беларусь активно принимает участие во многих проектах. ШОС дает возможность выхода на те рынки, которые ранее были недоступны для Беларуси. Какие взаимовыгодные условия сотрудничества в данном ключе?
Николай Межевич, директор Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
Существует цифра, ее предложил членкор Российской академии наук Руслан Семенович Гринберг. Он говорит о том, что нужно хотя бы 200 миллионов, чтобы сложить региональный рынок. В таком варианте это не то чтобы 200 миллионов, это 3,5 миллиарда. По этому параграфу мы проходим. А вот политическая часть несколько более сложная. У Пакистана с Индией одни проблемы, у Индии с Китаем – другие. Не все в порядке в Центральной Азии. И в этом смысле понятно, что перспективы расширения организации есть, в том числе мы говорим и о Беларуси. Но наша задача эти противоречия политические сглаживать, чтобы они не мешали экономическому сотрудничеству, этим коридорам Север – Юг, Запад – Восток. А задача наших оппонентов тоже понятна: делать все, чтобы воткнуть максимум противоречий между всеми участниками, начиная от России и Беларуси, заканчивая Пакистаном и Индией. Это все части одной работы. Разные люди, хотя, может, и в одном департаменте, этим занимаются. Нам нужно отрабатывать то, что они делают, но в противоположном направлении.
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