Какие условия сотрудничества в ШОС есть для Беларуси? Спросили у эксперта

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, ведущая:

Хотелось бы еще вывести на экран карту ШОС. Мы говорили о площадке, которая объединила бы политический Восток. Мы знаем, что сегодня и Беларусь активно принимает участие во многих проектах. ШОС дает возможность выхода на те рынки, которые ранее были недоступны для Беларуси. Какие взаимовыгодные условия сотрудничества в данном ключе?