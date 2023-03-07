Лазуткин: так выглядит третья мировая война – борьба за контроль цен на сырьё

Как сообщает Министерство финансов России, налоговые поступления от экспорта нефти в феврале 2023-го упали на 48 % по сравнению с февралем 2022 года. Специалисты связывают это с введением так называемого потолка цен на российскую нефть, но отмечают, что санкции работают совсем не так, как планировали США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что сегодня происходит на мировом рынке нефти, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Рыночная цена на российскую нефть сегодня – 50 долларов, потолок цен для России установили в 60, но американская пресса с удивлением пишет, что русские продают нефть в районе 75 долларов. Как такое может быть? Дело в том, что цена нефти из-за санкций теперь зависит не от ее качества, а от способа доставки. То есть на бирже она вроде бы продается по 50 долларов, как бы ниже потолка, но к этому добавляется стоимость доставки по морю, которая сильно выросла из-за санкций и войны. И вдруг оказалось: чтобы контролировать продажи российской нефти, надо контролировать танкерный флот, который ее перевозит. Но поскольку Россия здесь не первая (под санкциями уже находятся Венесуэла и Иран), давно есть серый флот, который возит такую санкционную нефть. Вот теперь эти серые танкеры начали брать нефть из России. Кроме того, примерно 100 своих танкеров было у России до операции. И еще столько же русские купили после начала СВО.

На бумаге всю эту нефть покупает длинная цепочка посредников. И даже если американцы кого-то вычисляют, во-первых, эти фирмы легко заменить друг на друга, во-вторых, потолка цен они вроде как не нарушают – это у нас просто дорогая перевозка. И такие танкеры составляют половину всех российских поставок по морю – оказалось, что американцы с ними ничего не могут сделать, они их просто не видят. А на российскую нефть, которая идет по трубопроводам (например, в Китай или по нашей «Дружбе»), санкции вообще не распространяются – и это еще 20 % нефтяного экспорта России. И что получилось у Запада с этим потолком цен? Российская нефть стоила 75 до введения потолка, потом резко обвалилась до 50, но только на бумаге, а по факту она, как и раньше, стоит 75, просто в эту цену закладывают стоимость перевозки. Вроде бы все хорошо, но тут есть и проблема для России. Потому что российские компании платят налоги с рыночных котировок нефти, а не с того, сколько они продали. И если мировая цена на нефть марки Urals упала, компания платит меньше налогов, так прописано в российском законе. И поэтому в феврале доходы в российский бюджет резко снизились почти на 6 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом. Но реально нефтяники получают прибыль, которая просто идет не в бюджет, как раньше, а остается в компаниях или у посредников на Западе. Примерно так же нефть продавали в 90-е, например, во время войны в Чечне.

И отсюда возникает немало вопросов. Зрители спрашивают, а почему так интересно идет СВО, как будто ее иногда специально тормозят. Так вот специально или нет, но получилось так, что и в России, и за ее пределами из-за новых схем продажи нефти появились и новые группы интересов. И их вполне устроит ситуация, если война без особых успехов будет продолжаться и год, и два, и три. Запад будет поставлять чуть меньше оружия, а русские по каким-то причинам будут чуть слабее наступать. И конфликт максимально затянется. Но для Беларуси это огромные риски. Поэтому Президент постоянно говорит о мирных переговорах, о том, что надо заканчивать и искать сторону для контактов – например, украинских военных, потому что им такая затяжная война не нужна. Лукашенко: военные Украины имеют отличную точку зрения от политиков и президента. И Зеленский это знает. Подробности. Сразу встает вопрос, насколько такие планы реальны, ведь в начале операции переговоров с военными не получилось. Так вот чем дольше их держат в окружении под Бахмутом, тем более вероятен такой сценарий, там нарастают противоречия между Зеленским и Генштабом.

А что в такой ситуации надо делать Штатам? Не берем военную сторону. Вот у них была задача – обвалить российские нефтяные доходы. Но получилось, что эти доходы просто пошли в другой карман. А если на американских ограничениях зарабатывают посредники из Китая, Турции, Индии, так это вообще плохо, то есть Россия еще и укрепляет с ними связи. И если не работает потолок цен для России, тогда американцы должны обвалить мировую цену на нефть вообще для всех. Многих удивило, что на прошлой неделе в американской прессе прошла информация, что Объединенные Арабские Эмираты выходят из ОПЕК, а потом эту информацию опровергли через другое американское СМИ. Так они пытаются влиять на рынок нефти – чтобы она начала дешеветь.

С Саудовской Аравией у них договориться не получилось (помните, как Путин тепло встречался с их принцем), поэтому теперь они пытаются расколоть ОПЕК и нарастить добычу нефти с помощью Эмиратов. А дешевая мировая нефть – это означает для нас укрепление доллара, инфляцию и снижение доходов. Ни нам, ни России это невыгодно. Но чтобы вести затяжные боевые действия, где сгорает много железа и электроники, нужны не только нефтедоллары, но и редкоземельные металлы. Сегодня, например, в мире идет борьба уже не за нефть, а за литий – это элемент любой батареи, от вашего телефона до сложной военной техники. И встал вопрос, а кто какие месторождения лития контролирует. И вот на днях появилась новость, что огромное месторождение лития открыто в Иране – 8,5 миллиона тонн. Это примерно столько же, сколько во всем Чили. Знала ли об этом американская разведка – наверно, знала, уже год в Иране идут массовые беспорядки, которые координируют США. Им нужен контроль над Ираном, в том числе из-за лития – или военным, или любым другим путем. А дальше, контролируя мировую добычу лития (не так много стран, где он есть – это Боливия, Аргентина, Чили, Австралия), можно отрезать всем конкурентам доступ к микроэлектронике.