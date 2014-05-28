Новый президент Украины Петр Порошенко обещает взять курс на евроинтеграцию и возобновить диалог с Москвой

Новости Украины. Инаугурация нового президента Украины пройдет через две недели. Об этом заявили в штабе Петра Порошенко.

На данный момент ЦИК Украины продолжает подсчет голосов, обработано уже около 99% бюллетеней. Центризбиркому осталось получить протоколы всего из нескольких комиссий. За внефракционного народного депутата проголосовали почти 55% избирателей.

Петр Порошенко обещает взять курс на евроинтеграцию и возобновить диалог с Москвой. Первыми его шагами в качестве президента станут усиление борьбы с коррупцией и продажа собственных активов.

С избранием на пост президента Украины Петра Порошенко поздравил глава нашего государства Александр Лукашенко.

Выборы в Украине прошли 25 мая на фоне глубокого политического кризиса и крайне нестабильной ситуации на юго-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.