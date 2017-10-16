Новые подходы к организации контроля и надзора: новшества в указе «О мерах по совершенствованию контрольной деятельности»

Новости Беларуси. Новые подходы к организации контроля и надзора, акцент на профилактику и повышение доверия к добросовестным предпринимателям. Это лишь немногое из того, что предусматривает указ «О мерах по совершенствованию контрольной деятельности». Теперь оснований для назначения внеплановых проверок будет меньше. Инспекции будут проводить лишь при наличии у контролирующего органа достоверных сведений о нарушениях. С другой стороны, усилена ответственность контролирующих органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В бизнесе он не первый год. За это время успел изучить все камни преткновения белорусской деловой сферы. И вывести свой секрет успеха. К цели надо не просто идти – бежать, – делится с нашей съёмочной группой Владимир Сычевский. Неудивительно, что формальные проверки по принципу «на всякий случай» лишь тормозят бизнесактивность.

Владимир Сычевский, директор предприятия по организации торговли:

Малый и средний бизнес, он тоже должен быть очень мобильным. Потому что, подстраиваться под покупателя надо не месяцами, не годами, а днями и порой часами.

В ведении Владимира Сычевского и рынки, и магазины. Предоставить площади для аренды, наладить розничную торговлю, а ещё выдержать санитарные и противопожарные правила. Всё это задача не из лёгких. Новый указ о либерализации проверки хоть и систематизирует, но ответственность руководителя уж точно будет не меньше.

Владимир Сычевский:

Никто не говорит, что правила отменяются, нет, они должны соблюдаться.

Только за прошлый год порядка 110 тысяч проверок. С инспекцией наведались к каждому восьмому бизнесмену. Указ «О мерах по совершенствованию контрольной деятельности» – это своеобразное доказательство доверия добросовестным предпринимателям. Оснований для назначения внеплановых проверок станет меньше. С 1 января проверять будут лишь при наличии у контролирующего органа достоверных сведений о нарушениях. Жалобы будет мало. Основанием для инспекции без предупреждения может послужить, к примеру, информация об обороте опасной продукции. Продолжат следить за соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС. А вот обжаловать вердикт контролеров теперь сможет не только предприниматель но и любой, кто считает, что его права и интересы нарушены. Приостановить же деятельность предприятия отныне смогут только через суд.

Татьяна Чухрей, заместитель начальника управления Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

С 1 января следующего года, если контролирующие органы или надзорные органы установят в деятельности субъекта нарушения, которые создают угрозу национальной безопасности, жизни или здоровью граждан или окружающей среде, такому субъекту будет внушаться на предписания о приостановления деятельности, а предложения о приостановлении деятельности. Такое предложение контролирующий орган может предложить субъекту в отношении всей его деятельности, в отношении деятельности отдельных его цехов или производственных участков, оборудования.