Новые перспективы сотрудничества Грузии и Беларуси: белорусская делегация находится с визитом в Тбилиси

Новости Беларуси. Как вывести взаимодействие Беларуси и Грузии на новый уровень? Об этом шла речь на встрече представителей внешнеполитических ведомств двух страна. Белорусская делегация находится с визитом в Тбилиси.

В центре внимания — развитие политического диалога, торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в международных организациях. Как ожидается, дипломаты подпишут план межмидовских консультаций на 2015-2016 годы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Таваразварот Беларусі і Грузіі адносна невялікі — гэта 64 млн. долараў. Трэба адзначыць, што нягледзячы на крызісныя з’явы ў міравой эканоміцы, прынамсі, у еўрапейскім рэгіёне, узровень тавараабарота ў мінулым годзе не паменшыўся, але мы мяркуем, што ёсць патэнцыял нарошчвання ўзаемнага гандлю. У нашых інтарэсах таксама надаць двубаковаму гандлю больш збалансаваны характар, бо на сённяшні дзень імпарт з Грузіі ў Беларусь перавышае беларускі экспарт у гэту краіну.