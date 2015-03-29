Новая редакция Директивы №2 поможет чиновникам быть ближе к народу

Новости Беларуси. Чиновников обязали почаще отрываться от бумаг и работать напрямую с гражданами. В Беларуси на неделе принята новая редакция Директивы №2 «О мерах по дебюрократизации госаппарата». Суть изменений в том, чтобы сделать чиновников еще ближе к народу. Решать проблемы белорусов качественней и оперативней. Не только на уровне госаппарата, но и во всех взаимодействующих с гражданами структурах. Например, облисполкомам и Мингорисполкому поручается организовать в каждом районе, в том числе на платной основе, предоставление различных услуг. По аренде техники для работ на огороде, в строительстве, а также обеспечить качественную работу ЖКХ.

Граждане смогут воспользоваться и поставить оценку эффективности работы таких службам. Документ предусматривает внедрение системы рейтингов.

О работе чиновников с гражданами и не только. Программа «Неделя» пообщалась с главой Администрации Центрального района города Минска Анной Мательской.

Новая редакция Директивы №2 как-то поможет чиновнику быть ближе к народу?

Анна Мательская, глава администрации Центрального района Минска:

Безусловно, поможет, потому что Директива №2 направлена на то, чтобы больше проводить выездных приемов, больше проводить конференций, больше проводить встреч с населением, а это, естественно, всегда общение прямое с населением.

Какие проблемы сейчас у минчан, с какими жалобами сейчас обращаются?

Анна Мательская:

Если анализировать те поступающие обращения, то основные — это 30% — жилищно-коммунальное хозяйство, около 20% — строительство: новое строительство, недоделки строительные, 18% — это жилищная политика: арендное жилье, коммерческое жилье, приватизация жилья, около 10% — торговля, даже, я бы сказала, защита прав потребителей, то есть некачественные товары, особенно касается технически сложных товаров, мебели. Скажем так: увеличился поток обращений.

А онлайн с населением общаетесь? Директива №2 фактически даже обязывает чиновников больше использовать именно эти средства связи.

Анна Мательская:

Дело в том, что электронная приемная у нас работает давно, но количество обращений увеличивается. Если в прошлом году, если анализировать два месяца, примерно было 28 обращений, то в этом году — их около 200. То есть в разы увеличивается поток обращений по электронной почте. А если касается меня лично, то в социальных сетях я не нахожусь, и, к сожалению, не общаюсь.

Когда у Вас тут по коридорам шли, я ни одной очереди не видел. Очередей не бывает у Вас, либо все-таки случаются?

Анна Мательская:

Очереди случаются только в том случае, когда какие-то критические моменты наступают. Условно, было в прошлом году у нас объявлено, что заканчивается приватизация государственного жилья. Население дотянуло до последнего, и в последний момент массово начало подавать документы в «Одно окно» для приватизации. Когда продлили — очередь спала.

На Ваш взгляд, бумаготворчества в чиновничьей работе сейчас многовато либо в самый раз?

Анна Мательская:

Конечно, многовато. И я хотела бы подчеркнуть, что нужно использовать и нашим коллегам, и контрольным, и надзорным органам данные статистические, которые находятся в общем доступе в Интернете, а не запрашивать напрямую в администрацию.

Вы же раньше в госконтроле работали. В данном случае Вам сейчас помогают именно наработки, которые Вы там получили?

Анна Мательская:

У меня в подчинении были не только торговля, но и подакцизная группа товаров, и нефтепродукты, и переработка. Вообще, что дал Комитет государственного контроля — это умение отделять эмоции от фактов.

А бывает такое, что Вы в магазине видите ценник и понимаете, что здесь что-то не так?

Анна Мательская:

Бывает такое, что я вижу, что, скажем так, есть какие-то проблемы или нарушения основных правил ведения розничной торговли. Если это наш район — туда едет проверка сразу. А если как потребитель, я же все равно покупателем являюсь и для своей семьи покупаю продукты, довольствуюсь тем, что есть. Но такой характерный факт, что, наверное, года два еще назад, даже находясь в гостях, мне хотелось посмотреть, условно, у конфеты на срок годности.

А это правда, что с Центральным районом Вы одногодки фактически?

Анна Мательская:

Да, это правда

То есть, Центральному району ровно столько лет, сколько и Вам?

Анна Мательская:

В прошлом году нам исполнилось 45 лет.

Вы, может быть, замечали тенденцию последнего времени: очень часто назначение на ответственные должности получают женщины. Как Вы к этому относитесь?

Анна Мательская:

Спокойно я к этому отношусь, но вообще считаю, что должность как и главы, так и достаточно серьезные должности в Правительстве, должны отдаваться мужчинам, потому что женщина все равно эту работу выполняет в ущерб собственной семье.

Но, говорят, женщины более ответственны, чем мужчины?

Анна Мательская:

Это правда.

Что касательно туризма. Много говорят о том, что Минск должен стать городом, который привлекает иностранцев, куда ездят. Мы видим много всевозможных мероприятий, которые проводятся: спортивных, деловых. Сюда действительно приезжают люди, но, скажем так, потенциал туристический, приехать сюда погулять, отдохнуть душой, он, наверное, еще не до конца реализован. В этом направлении что-то делается?

Анна Мательская:

Если Центральный брать сугубо район, то для развития туризма у нас достаточно много мест, но недостаточно рекламы, недостаточно специалистов в области туризма — менеджеров, чтобы они могли на международном уровне подать наш потенциал.

Центральный район как-то отличится от остальных в праздновании 9 Мая в 2015?

Анна Мательская:

Безусловно. Практически все мероприятия будут у нас проходить на семи площадях. Все семь площадей будут задействованы под праздничные мероприятия, посвященные 70-летию победы в Великой Отечественной войне. У нас в Центральном районе будет проходить парад, у нас будут проходить мероприятия, уже начиная с апреля в музее Великой Отечественной войны, в парке — будет раздаваться солдатская каша, будут проходить концертные мероприятия, будут организованы торговые ряды. Кроме того, в Верхнем и Нижнем городе будут проходить концертные мероприятия, возложение цветов к монументу Победы. Практически вся центральная часть Центрального района будет задействована в проведении праздничных мероприятий.