Нобелевскую премию мира получил Евросоюз за «историческую роль в объединении Европы»

Новости Норвегии. Норвежский комитет назвал обладателя Нобелевской премии мира. Лауреатом за 2012 год стал Евросоюз за «историческую роль в объединении Европы». В списке претендентов в этом году был 231 кандидат.

Эксперты называли среди фаворитов Джина Шарпа. Этот американский общественный деятель широко известен как идеолог и один из «архитекторов» «бархатных революций» на Ближнем Востоке. Были предположения, что премия уйдет создателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Фигурировало также имя американского военного Бредли Мэннинга, который тайно передал порталу WikiLeaks сотни тысяч конфиденциальных документов дипломатической службы США. Сейчас он ожидает начала судебного процесса в американской тюрьме. Ему грозит смертная казнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.