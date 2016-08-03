Николай Лозовик о выборах в парламент: «Средний конкурс на депутатское место будет 4-6 человек»

Новости Беларуси. Центральная избирательная комиссия 3 августа проведёт заседание по выборам депутатов 6 созыва. Главная тема – это создание информационного центра для иностранных журналистов и наблюдателей, который планируют организовать во Дворце Республики.

Напоминаем: окружные комиссии уже приступили к обработке документов претендентов на мандат и регистрации кандидатов . В 2016 году их практически на 30% больше, чем на выборах в палату представителей 5 созыва. Причём конкурс на депутатское кресло в регионах не уступает столице. В Витебской, Гродненской и Могилевской областях он превышает 6 претендентов на одно место.

Завершится регистрация кандидатов 11 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Если процент незарегистрированных будет примерно такой же, как и на прошлых выборах, то я думаю, где-то средний такой конкурс на депутатское место будет 4-6 человек.