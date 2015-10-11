Николай Лозовик: Информация о результатах голосования в Беларуси будет в ЦИК где-то в час ночи или немножко позже

Выборы Президента Беларуси состоялись. Уже в полдень был преодолен 50-процентный барьер явки. По данным на 18 часов свой голос отдали 81,77% избирателей.

Голосование на выборах Президента уже на финише. Менее получаса остается до закрытия избирательных участков. Но даже в это время есть возможность сделать свой выбор и проголосовать, отдать свой голос за одного из кандидатов.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я хотел бы сказать, что у нас не последние цифры на сейчас, а на 18 часов. И цифры эти такие. По Брестской области проголосовало 85% избирателей, по Витебской – 87,5%, по Гомельской области – 86,5%, Гродненская область – 82,8%, Минская область – 81,8%, Могилевская – 87,5%, Минск – 67,07%. В целом по Республике Беларусь на 18 часов проголосовало 81,77%.

Хотел бы отметить, что даже к концу дня, когда активность избирателей должна быть ниже и меньше поток людей будет на избирательных участках, тем не менее, наблюдатели отмечают, что люди продолжают идти и голосуют достаточно активно.

Есть ли какие-то трудности в работе Центризбиркома, потому что сейчас вы будете аккумулировать всю информацию о подсчете голосов? Налажена ли связь с комиссиями?

Николай Лозовик:

Связь с комиссиями работает нормально. Единственное трудно, что у нас на протяжении всего дня возникали те вопросы, которые, может быть, не относятся к компетенции Центральной избирательной комиссии. Постоянно поступали звонки: «Где и на каком участке проголосовать тому или иному избирателю?» Очень много было вопросов как проголосовать, если гражданин проживает не там, где он зарегистрирован. То есть эти вопросы должны решаться на уровне участка. В крайнем случае районной комиссии. Но так как Центральная избирательная комиссия открыта для всех избирателей, наши телефоны находятся в общем доступе, поэтому такие звонки были в основной массе преобладающими. Но слава богу, что более серьезных вопросов о каких-то сложностях, трудностях в работе комиссий, и для избирателей реализовать свое избирательное право, к нас не поступало.

Участки закроются менее чем через полчаса. Начнется ответственный момент – подсчет голосов. Когда можно будет узнать уже предварительные, но тем не менее итоги голосования?

Николай Лозовик:

Из практики проведения избирательных кампаний могу сказать, что после закрытия избирательного участка комиссии необходимо тщательно подсчитать все бюллетени, подвести итоги, передать информацию в вышестоящую комиссию, в районную. На уровне района суммировать результаты по всем участкам, передать в область. В области суммировать результаты по всем районам и городам, передать в Центральную комиссию. На это, по самым минимальным подсчетам, уйдет порядка пяти часов. То есть информация о результатах голосования будет в Центральной комиссии после полуночи. Думаю, где-то в час, может быть, немножко позже.