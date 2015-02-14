«Ничего не интересует! Лишь бы было спокойно!» Беженцы в украинском Славянске ждут, что 15 февраля наступит мир

Практически с линии фронта, где, наверняка, внимательнее всех следили за минским раундом переговоров - из города Славянска Донецкой области с нами на связи – журналист Наталья Попова.

Юрий Козиятко:

Наталья, здравствуйте!

Наталья Попова:

Здравствуйте, Юрий! Не будет преувеличением сказать, что в эти дни самыми внимательными зрителями новостей из Минска были жители Луганской и Донецкой областей. Минск для нас стал символом надежды, что ужасы войны пройдут и мы сможем обратно вернуться к нормальной спокойной жизни.

Славянск находится совсем близко к зоне АТО. Ситуация в городе спокойная и стабильная. О конфликте на юго-востоке напоминают постоянно прибывающие беженцы.

Боевые действия в Славянске не ведутся уже несколько месяцев. Город находится под контролем украинских властей. В последнее время сюда увеличился поток беженцев из соседних районов. В частности, из Дебальцево, Горловки.

Нина Аркадьевна – одна из тех, кто был вынужден сменить место жительства. Вместе с детьми, внуками и мужем она переехала в Славянск, где сейчас они снимают комнату.

Нина Аркадьевна:

(плачет) Только мира хотим! Бомбят каждый день! Вся инфраструктура разрушена! Город уничтожают! Стыдно, что мы дожили до такого возраста, а ходим за этим чаем, сухарями! Мы остались без работы, без средств к существованию!

Обстрелы населенных пунктов в Донецкой и Луганской области участились в начале февраля. Это заставило многих местных жителей бросить свои дома. Люди бежали, оставив все нажитое. Только за первые дни месяца в Славянск прибыло несколько тысяч человек.

Беженцы:

(плачут) Мы ждём мира, добра, заснуть спокойно, отдохнуть, помогите, спасите! Дайте нам заснуть! За что нам такая кара! Проработали всю жизнь! На старости осталась, в чём стою, люди добрые!

Вынужденным переселенцам помогают центры социальной службы, волонтерские организации, церковь. Вокзал стал транзитным пунктом. Временное пристанище – прямо в вагонах. Дальше люди разъезжаются по Украине.

Нина, переселенец из Авдеевки:

От мирных переговоров жду мира, своей квартиры, своей работы! Хотя мне 62 года. Дайте прожить!

За судьбоносными переговорами в Минске беженцы следили особенно внимательно. Ведь у каждого из них есть надежда, что когда бои прекратятся, можно будет возвращаться домой.

Наталья, беженец:

Если честно, уже безразлично, лишь бы было спокойствие. Ничего не интересует. Лишь бы спокойно. Ели, спали, ходили кушали и учились дети. Каждый раз отправляешь в техникум и переживаешь. Бомбёжка будет или нет? Дойдёт домой или нет? Только мир.

Вячеслав Иванченко, житель Славянска:

Огромное спасибо правительству Беларуси за то, что собрало Президентов не только Украины и России, но и Европы, которые желают помочь в наступлении мира. Чтобы не было стрельбы. Чтоб дети не просыпались среди ночи. За это им огромное спасибо.

Из-за кризиса многие предприятия в городе работают по сокращенному графику. Некоторые производства и вовсе переехали вглубь страны. Работы не хватает не только вновь прибывшим, но и местным.

Тамара, переселенец из Донецка:

Дом наш разрушен частично, много раз попадали туда снаряды. Люди убиты. За один раз только возле подъезда 5 человек погибло… У меня сын не работает. Он работал на большой шахте, мы переселенцы, вчера писали заявление на бесплатный отпуск. Хорошо, что им ещё выплачивали немного. Он так хочет на работу — неделю бы, говорит, не вылазил из шахты.

Жители нашего региона верят, что их надежды на результаты переговоров в Минске оправдаются, и сегодня вечером наконец-то прекратятся бессмысленные боевые действия, и наступит долгожданное перемирие. Следующий этап – это восстановление экономики и возврат к нормальной жизни.. Все понимают, что это будет непросто.