Неприватизированные квартиры в Беларуси станут государственными и их придется арендовать. Граждан с такими квартирами сегодня - 330 000

Новости Беларуси. Служебные квартиры в Беларуси намерены перевести в коммерческий жилфонд до 1го апреля. Об этом заявил Президент. Главе государства доложили о формировании фондов коммерческого жилья. Тема жилья один из приоритетов государственной политики в Беларуси. Недавно стали использовать новую форму - возведение и расширение объемов арендного жилья. Это потребовало изменений и в правовом поле. Правительство подготовило проект Указа. Однако, прежде чем принять окончательное решение по важному вопросу, сегодня новшества обсуждали у Главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Предлагаемый новый подход к формированию фонда жилья коммерческого использования, так называемого арендного жилья. До 1 апреля 2014 года планируется перевести в фонд жилья коммерческого использования все заселенные служебные и специальные жилые помещения. А после 1 июля 2016 года включить в этот фонд арендного жилья неприватизированные на эту дату гражданами Беларуси государственные квартиры. Не приватизировали – значит это государственное жилье остается, мы его делаем арендным, плата за эти квартиры будет как и на арендное жилье. На сегодняшний день таких граждан, которые не приватизировали свое жилье, 330 тысяч.

Во-вторых. Устанавливается перечень граждан, которые имеют право на предоставление арендного жилья. К тому же предполагается, что получение арендного жилья будет считаться улучшением жилищных условий с последующим снятием с очереди нуждающихся. Это естественно, само собой, наверное, разумеется. Получил квартиру. Тем более, мы договорились, что стоимость арендного жилья будет ниже, чем коммерческое. Сегодня рыночная стоимость примерно половина. Если, допустим, рыночная стоимость сегодня 300 долларов или 500 за какую-то там площадь, то это будет наполовину меньше.

Третье. Определяется размер платы за пользование арендным жильем.

При этом облисполком и горисполком минский будут иметь право устанавливать понижающие и повышающие коэффициенты.

В-четвертых. Предусматриваются основания для постановки на учет нуждающихся в улучшении жилья с целью определять реальные потребности людей и исключить необоснованные притязания. Это тоже правильно. Шарлатанства быть не должно. Беларусь является одним из немногих государств, а вообще в мире единственным, где предоставлены подобные льготы, где государство дрожит за граждан и предоставляет возможность на льготных условиях строить жилье. Поэтому здесь должно быть все честно и справедливо.

Понятно, что все эти изменения так или иначе коснутся многих наших граждан и вызовут повышенное внимание нашего общества. Поэтому необходимо еще раз посмотреть на эти предложения, но помнить надо главное: надо, если мы уж людям что-то делаем, то польза должна быть от этого людям.

В целом президент одобрил подготовленный документ и дал конкретные поручения по его реализации с небольшими доработками. Так, в проекте постановку молодых семей на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий планировали на общих основаниях. Однако президент не согласился с таким подходом, и молодых семей ставить на очередь на жилье будут на прежних условиях.

По проекту документа договор аренды государственной квартиры можно будет заключать сразу на 5 лет и продлевать при своевременной оплате. В Минске уже есть четыре случая, когда нерадивые «квартиранты» выселены за неуплату.

Всего в арендном фонде страны более двух тысяч квартир. В основном это вторичное жилье. Распределять арендное жилье в будущем планируют так: из 10 квартир четыре сдадут в наем тем, кто претендует по нынешним правилам на служебное жилье, и шесть тем, кто состоит на учете нуждающихся. Предусмотрены меры и для незащищенных слоев населения.

Андрей Шорец, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Президентом поставлена задача максимально учитывать интересы граждан. Указ сделан именно с учетом этих подходов. В принципе, перевод служебных жилых помещений в разряд арендного, перевод жилых помещений государственного жилищного фонда, в которых граждане проживают по договору найма, также не приведет ни к каким потрясениям. Я уверен в том, что это произойдет спокойно, ритмично, граждане наши не пострадают, потому что предусмотрен целый комплекс мер по защите тех граждан, которые не смогут или не захотят по тем или иным причинам приватизировать квартиру. Если семья или данный гражданин имеет право на получение социального жилья, то ходатайством эта квартира может быть переведена в разряд социальных, и он не будет оплачивать арендную плату.