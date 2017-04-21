«Неизменные ключевые задачи и свежий взгляд на развитие страны». Белорусы в ожидании послания Президента
Новости Беларуси. Президент Беларуси 21 апреля обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Используя свое конституционное право, глава государства обозначит приоритеты и стратегию развития нашего государства на ближайшее время. В Овальный зал помимо депутатов и сенаторов приглашена вся политическая и деловая элита, высшие должностные лица, члены правительства, руководители крупнейших предприятий, представители дипломатического корпуса.
Послание Президента – одна из политических традиций Беларуси. Каждый год, обращаясь к народу и парламенту, глава государства расставляет акценты, приоритеты политики внутренней и политики внешней.
Вместительность Овального зала – около 400 человек. Буквально через несколько часов здесь начнется совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. С ежегодным посланием народу и Национальному собранию выступит Президент, так что совсем скоро в этих пока еще пустующих креслах места займут парламентарии, члены правительства дипломаты, высшие должностные лица.
Ожидая мероприятие, многие анонсируют самые актуальные темы: раскрепощение бизнеса, либерализация. Пакет документов, по инициативе Президента, вынесен на общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кирилл Сидорик, житель Бреста:
Мне бы хотелось, чтобы был затронут вопрос молодежного предпринимательства, развития его в нашем государстве, потому что сейчас есть масса молодежных инициатив, в целом гражданских инициатив.
Совсем недавно Президент провел большое совещание в Академии наук. Внедрение разработок, инновационный путь в развитии. Необходимо увеличить наукоемкую составляющую ВВП. Чтобы сделать труд разработчиков еще более эффективным, обещают принять ряд решений. Ученые уверены: на большом совещании Александр Лукашенко их мнение услышал.
Игорь Сазонов, ректор Белорусско-российского университета:
В передовых странах мира очень быстро развивается система высшего образования и научных исследований. Будет интересно услышать, какой анализ нынешнего состояния этих двух отраслей в нашей стране сделает наш Президент.
Татьяна Конончук, председатель постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Очень важно проанализировать ситуацию, которая сегодня складывается в регионах, и поставить четкие задачи по развитию регионов. Это прежде всего привлечение инвестиций, создание новых производств, создание новых товаров, новых видов услуг для эффективной занятости населения, которое проживает в регионах.
Ключевые задачи для парламентариев и правительства наверняка останутся неизменными, а скорее всего их дополнит новый свежий взгляд на развитие страны.