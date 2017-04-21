«Неизменные ключевые задачи и свежий взгляд на развитие страны». Белорусы в ожидании послания Президента

Новости Беларуси. Президент Беларуси 21 апреля обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Используя свое конституционное право, глава государства обозначит приоритеты и стратегию развития нашего государства на ближайшее время. В Овальный зал помимо депутатов и сенаторов приглашена вся политическая и деловая элита, высшие должностные лица, члены правительства, руководители крупнейших предприятий, представители дипломатического корпуса.

Послание Президента – одна из политических традиций Беларуси. Каждый год, обращаясь к народу и парламенту, глава государства расставляет акценты, приоритеты политики внутренней и политики внешней.

Вместительность Овального зала – около 400 человек. Буквально через несколько часов здесь начнется совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. С ежегодным посланием народу и Национальному собранию выступит Президент, так что совсем скоро в этих пока еще пустующих креслах места займут парламентарии, члены правительства дипломаты, высшие должностные лица.

Ожидая мероприятие, многие анонсируют самые актуальные темы: раскрепощение бизнеса, либерализация. Пакет документов, по инициативе Президента, вынесен на общественное обсуждение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.