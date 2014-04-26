Негативный опыт Украины учтут, многодетным семьям помогут еще больше, в ЖКХ наведут порядок. Телеверсия Послания Президента Беларуси 22 апреля 2014 года

Новости Беларуси. Стратегия развития страны на ближайший год. Президент 22 апреля обратился с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Выступление Главы государства длилось почти 2,5 часа, ещё 1,5 часа Александр Лукашенко уделил общению с парламентариями, а точнее ответам на их вопросы. Президент в своем обращении охватил все сферы жизни страны: от социальной сферы до внешней политики. Среди наиболее важных тем — борьба с коррупций, новый экономический курс Беларуси, поддержка материнства и детства.

Ежегодное послание белорусскому народу и Национальному собранию — событие знаковое и масштабное. Начиная с 1997, как правило, проходит в апреле. Перед началом — общение в кулуарах парламента. Здесь депутаты, сенаторы, министры, дипломаты. Рукопожатия и приветствия в холле со словами «Христос воскрес!». Все-таки пасхальная неделя.

Не случайно и символично, что в этот раз свою стратегическую речь глава государства с парламентской трибуны начинает не с экономики, как бывает чаще всего. В первую очередь президент Александр Лукашенко говорит о международной обстановке. О той ситуации, которая складывается вокруг Беларуси. И о миролюбивой позиции нашей страны.

В этой ситуации мы должны любыми средствами отстоять главную нашу ценность — независимость страны, святое право жить на своей земле и самим распоряжаться своей судьбой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я обращаюсь к вам в непростое время. Государства, окружающие нас, пришли в движение. Бурлит Украина, в полный исторический рост пытается встать Россия. На наших глазах рушатся старые границы. И впервые за много лет в Европе вновь потянуло дымком от взрывов. Постсоветский период закончился, начинается новая эпоха, и какой она станет, не знает, к сожалению, никто. К счастью, внутри нашей страны спокойно. И на международной арене мы по-прежнему выступаем в роли ответственного и надежного партнера, желающего всем народам мира и добра. Мы не вовлечены во внешние конфликты. И все же нам есть о чем беспокоиться. Мы живем не на затерянном острове в океане. Любые геополитические катаклизмы, особенно в Восточной Европе, обязательно затронут и нас. В этой ситуации мы должны любыми средствами отстоять главную нашу ценность — независимость страны, святое право жить на своей земле и самим распоряжаться своей судьбой. Для этого необходимы как минимум три вещи: во-первых, единство народа Беларуси, во-вторых, извлечение уроков из своих ошибок и ошибок соседей, в-третьих, ясный проект будущего Беларуси, способный воодушевить и объединить как старшее, так и молодое поколение нашей страны.

Глава государства делает упор на единство страны. Именно это залог независимости современной Беларуси в глобальном мире.

Ведь в таком случае раскол и смута не подорвет спокойствие и безопасность. В республике мирно уживаются белорусы, русские, евреи, поляки, татары. Толерантность у белорусов в крови.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Попыток взорвать изнутри мир в Беларуси было немало. Но все они провалились. Когда-то нас пытались упрекнуть в том, что мы якобы ущемляем поляков или католиков, но потом даже самые отъявленные наши недруги в той же Польше, стыдливо списали в архив свои измышления. Сегодня появились еще более удивительные рассуждения о том, что у нас где-то якобы начинают зажимать не то русских, не то русский язык. Конечно, большую глупость не придумаешь. Скажу прямо: нет ни одной страны в мире, где бы так бережно относились к великому русскому языку и великой русской культуре. Я имею в виду, в том числе и Россию. Мы сделали русский государственным языком еще в те годы, когда унижение той же России и русских было нормой на постсоветском пространстве (я уже не говорю о Западе), а слова «интеграция», «братство» боялись даже произносить. Более того, мы считаем (и я многократно об этом говорил), что русский язык — это общее достояние, прежде всего, трех братских народов: украинцев, белорусов, россиян. Да и других народов, которые жили среди нас, с которыми мы жили в одной стране. Наша страна — Белая Русь. Страна, где живут и русские (повторяю), и украинцы, и литовцы, и поляки, и евреи, и татары, и многие другие. Это дети Белой Руси, граждане одной страны — Беларуси.

Ну, а о притеснении русских, как некоторые тут подкидывают идею, я просто даже и рассуждать на эту тему не хочу. Потому что если говорить о притеснении русских, то, наверное, русские в Беларуси сами себя притесняют. Потому что невозможно сегодня в Беларуси у самого белорусского человека разложить его и вычленить ту белорусскую кровь, особенную, о которой многие говорят и так мечтают. У нас все перемешано и смешано. Поэтому разговоры о «русскости», «белорусскости», «пророссийскости», «проукраинскости» — это шаг к той же смуте. Видимо, кто-то этого хочет. Поэтому мы всегда боролись с некими лжеидеями Запада от НАТО, от других. Я поручаю правоохранительным органам, КГБ немедленно пресекать подобные разговоры, от кого бы они ни исходили.

Особенно уместно в эти дни звучит призыв от главы государства учиться на ошибках соседей. Президент констатировал, что в основе украинского кризиса две причины — слабость экономики и тотальная коррупция.

Для нас это — повод задуматься. Александр Лукашенко озвучивает стратегию борьбы с коррупционными проявлениями. Настало время не просто сокращать госаппарат, а урезать порой чрезмерные полномочия чиновников. Предлагается президентом конкурсный подход к распределению госсредств. Так меньше соблазнов. Да и как не очевидно, но и престиж госслужбы сегодня нужно повышать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нас никто не может обвинить в разгуле коррупции, в равнодушии власти к этой проблеме или в безнаказанности коррупционеров. Мы постоянно и жестко боремся с этим злом. Это было, есть и остается моей принципиальной позицией не только как Президента, но и как человека и гражданина. Это знают и признают все — даже злейшие критики власти. Но можем ли мы сказать, что нам удалось победить это зло в нашей стране? К сожалению, нет. Получение взяток для некоторых чиновников, кажется, уже вошло в систему. Предупреждаю, никаких послаблений подобным людям, замешанным в коррупции, нет, не было и не будет.

Таких примеров о действиях нечистых на руку чиновников хватает. Не меньше возмущают Александра Лукашенко те, кто разваливает работу, а потом уходит на новое «теплое» место.

Белорусский лидер анонсировал декрет, который урегулирует такие перемещения с должности на должность и повысит ответственность управленцев. Этот важный «месседж» от президента прозвучал для всей вертикали. Ведь в конечном итоге все это (коррупция и равнодушие) сказывается на экономике. Первый квартал 2014 уже позади.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По-моему, около $20 млрд за эту пятилетку мы затратили на модернизацию. Уже в 1,5 раза больше чем в прошлом. Закупили оборудование. Где-то я брал на себя ответственность, подписывая эти закупки, чтобы не боялись инициативу проявлять. Привезли — так модернизируй предприятие, устанавливай это оборудование. Какая тебе еще нужна инициатива? Тоже самое было на последнем предприятии «Льнозавод», где Русый должен был с Мясниковичем в 2012 году к сентябрю месяцу новое предприятие запустить, они до сих пор там ковыряются. Кто мешал?

У меня на столе доклад о социально-экономическом развитии за первый квартал нынешнего года. Я заставил правительство положить мне на стол итоги по нарастающей, как будем работать. Первый квартал — решение основных вопросов, второй, третий, четвертый. Потому что у нас так получалось: наметили на будущий год показатели, год проработали, посчитали, прослезились — и поздно с какого-то спрашивать. Вот проработали первый квартал. Пока не плачет Правительство, я вижу, сто с половиной уже в СМИ появился рост по ВВП. Не забывайте, что ВВП — это только один показатель, по которому идет контроль. И не забывайте, что мы знаем, откуда этот показатель. Если там «Белкалий» немножко зашевелился, заработал. Какую-то турбину там Семашко подкинул на триллион, как мне Зиновский докладывает, который в прошлом году построили, вы сегодня в зачет ввели. Я не утверждаю, но мы в этом разберемся. Но если вы таким образом решили выполнять ВВП — ребята, нам тогда не по пути. Прежде всего, я уже сказал, за счет чего мы достигли этих результатов, но старые «болячки» экономики никуда не делись, и мы их видим. Никто не перевернет нашу страну, если мы сами этого не сделаем. И в основе всего этого переворота лежит только один вопрос — экономика. Будут работать мало-мальски предприятия, нам не страшен никакой враг, никакие танки, никакие самолеты.

В ближайшее время для экономики Беларуси ориентирами должны стать развитие конкуренции, улучшение всей системы управления — здесь все будет плясать от эффективности.

И главное — Александр Лукашенко предлагает развивать внутренний рынок. Делать ставку не только на производство товаров, но и на оказание услуг.

Поручение Правительству — поставить это в приоритет на пятилетку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Внутренний рынок — 10 млн. Это не мало. Тотальная зависимость от внешних рынков — угроза экономике (и суверенитету страны, если хотите). Поэтому развитие внутреннего рынка, строительство «экономики услуг» должно стать стержнем нашей экономической политики на ближайшие годы. Услуги, в том числе и для приезжающих к нам гостей для нас крайне важно. Недавно мы с председателем наших профсоюзов обсуждали проблему. Я, слушая его доклад, вспоминал, помните, когда мы принимали решение? Сколько было гвалта, особенно со стороны депутатов (особенно лет 10 назад), когда все наши санатории и прочие я отрывал от этой «соски». Все кричали — погибнут! Прежде всего, профсоюзы переживали. А сегодня нет ни одного санатория, базы отдыха, профилакториев в профсоюзах (равно как и на госпредприятиях), которые бы нормально не существовали. Почему? Потому что шевелиться начали, во-первых, а во-вторых, вовремя все подсуетились.

Говоря о социальной сфере, глава государства напомнил, что медицина как была, так и останется в стране бесплатной. Платные услуги или страхование — все это только по желанию.

Не будет никаких реформ в образовании.

А вот в сфере поддержки семей работают над глобальным вопросом. Уже подготовлены первые предложения по проекту «Большая семья».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть два предложения по поддержке: компенсировать семье недополученный доход в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет и ежемесячно выплачивать по 35% среднемесячной зарплаты за каждого несовершеннолетнего ребенка.

Если сегодня при появлении второго ребенка мать получает 40% от среднемесячной зарплаты в республике, и только на этого родившегося ребенка, то по-новому семье будет выплачиваться по 35% уже на каждого несовершеннолетнего (и на первого, и на второго). В целом получается 70% средней зарплаты.

Долгосрочная поддержка предусматривает, что при рождении в семье третьего ребенка государство будет открывать депозит на сумму $10 тыс., которые ты можешь получить при достижении совершеннолетия ребенка. Поэтому Правительству в двухмесячный срок подготовить и внести (если это нам подходит) эти и другие конкретные предложения и проект соответствующего нормативно-правового акта.

Вопрос, который волнует каждую семью — качество и стоимость услуг ЖКХ.

Цифры в жировках приличные и не всегда понятные. Что откуда берется? Специальная комиссия работает над этой темой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие экономисты, как нас учили на экономических факультетах академий и университетов, прохронометрируйте, пройдите по всем этапам ЖКХ и посчитайте, чего стоит вывозка мусора, подача холодной, теплой и так далее. И тогда мы увидим реальную цену ЖКХ. Тогда мы увидим, что должен платить гражданин в Беларуси за конкретную услугу: от электричества до вывоза мусора. Понимаете, о чем речь? И что вы думаете? Только первые шаги Комитета госконтроля показывают, что там хламу наворочено, дальше не придумаешь. Начиная от завышения цен на вывоз этого мусора до посредников которых быть не должно. Очень надеюсь, что во главе с премьер-министром та комиссия, которая работает по селу, точно так выпрыгнет из штанов, и покажет им, как они работают, и куда деньги идут.

В преддверии хоккейного чемпионата президент призвал «показать страну лицом». Это «имиджевое» событие для Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это для нас шанс показать себя миру — никаких ограничений для журналистов вводиться не будет! Соответствующие распоряжения мною отданы всем силовым структурам: пограничникам, таможенникам. Приедут люди, пусть едут, пусть смотрят. Ничего прятать не будем. А если где-то кого-то покритикуют, я скажу: спасибо. И буду разбираться с теми, кого покритиковали.

Во внешней политике в приоритете - сотрудничество с Россией. 2014 год станет ключевым для интеграции. Выстраивать отношения в Евразийском союзе нужно без всяких ограничений и изъятий — вот позиция Беларуси. На все эти темы Александр Лукашенко общался с парламентариями 4 часа. Это был не просто анализ ситуации в государстве, но и стратегия действий в экономике, политике, и социальной сфере на ближайшее время.

Вадим Девятовский, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Самый главный посыл — все зависит от нас. Все в наших руках. Надо дорожить, что имеем. Все сегодня очень хрупко. Мы видим, как в разных странах развивается ситуация. Для меня очень было важно услышать вопросы, связанные с борьбой с коррупцией. Эта тема очень важная, потому что это несомненное зло, с которым надо сегодня бороться.

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Главное, что сказал Глава государства о том, что мы должны развивать добровольное медицинской страхование. Безусловно, мы, медики, об этом говорим, что люди должны знать реальную стоимость медицинских услуг. Что это очень дорого. Несмотря на то, что мы везде декларируем и говорим о том, что, согласно Конституции, медицинская помощь оказывается бесплатно, но оно стоит колоссальных денег для нашего государства.

Ольга Политико, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Совершенно справедливо заметил Александр Григорьевич. Именно экономика является фундаментом независимости государства, гарантией успешного развития. Очень было приятно услышать, что будет незыблемой позиция Беларуси на тех принципах, на которых мы будем подписывать договор о Евразийском экономическом союзе. То, что наши субъекты хозяйствования получат новые условия, но не будут хуже существующих. Это тоже важно.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и РоссииДается достаточно глубокий анализ того, что явилось первопричиной тех сложностей, которые постигли Украину. Очень интересно было услышать четкую обозначенную позицию Беларуси по поводу того, какое устройство Украины он видит наиболее приемлемым и нужным как для Украины, так для нестабильности во всем регионе. Поэтому это было крайне интересно.